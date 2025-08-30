Μοναδικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο κλειστό «Σπύρος Κυπριανού» πριν από την έναρξη του αγώνα Κύπρου – Ελλάδας για τη 2η αγωνιστική του Group C του EuroBasket 2025. Ο κοινός εθνικός ύμνος των δύο χωρών ακούστηκε σε ζωντανή εκτέλεση από τον Σταύρο Κωνσταντίνου, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη συγκίνηση και υπερηφάνεια.

Οι περίπου 6.000 φίλαθλοι που γέμισαν το γήπεδο στη Λεμεσό σηκώθηκαν όρθιοι και τραγούδησαν μαζί με τους αθλητές, σε μια στιγμή που ξεπέρασε τα στενά όρια του αθλητισμού. Η εικόνα των δύο ομάδων να στέκονται αντικριστά με φόντο τις σημαίες Ελλάδας και Κύπρου μετέτρεψε τον ύμνο σε σύμβολο ενότητας και αδελφοσύνης.

Advertisement

Advertisement

Το γεγονός αποκτά ιστορική διάσταση, καθώς η αποψινή αναμέτρηση (30/8) είναι η πρώτη επίσημη μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας στην ιστορία και μόλις η δεύτερη φορά που σε τελική φάση EuroBasket αντιμετωπίζονται δύο χώρες με κοινό εθνικό ύμνο – η πρώτη είχε συμβεί το 1939 στο ματς Φινλανδία – Εσθονία.