Η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, σύμφωνα με το οποίο επηρεάζονται περιοχές της Δυτικής Ελλάδας.

Πιο συγκεκριμένα, στις περιοχές Κέρκυρας, Παξών και Ηπείρου προβλέπονται από σήμερα Σάββατο (30-08-25) το απόγευμα μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (31-08-2025) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα συνοδεύονται από πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις.

Advertisement

Advertisement

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Αρχικά προβλέπεται αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα. Από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και βαθμιαία στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες που πιθανόν κατά τόπους από το απόγευμα στις περιοχές Κέρκυρας, Παξών και Ηπείρου να είναι ισχυρές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο 6 μποφόρ και μόνο στα Δωδεκάνησα θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, τοπικά στα ανατολικά τους 36 και στη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Την ίδια στιγμή, ο Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνει λόγο για «ένα καλά οργανωμένο μέτωπο, που θα επηρεάσει σε λίγες ώρες τα βορειοδυτικά με βροχές και καταιγίδες».

Ένα καλά οργανωμένο μέτωπο θα επηρεάσει σε λίγες ώρες τα ΒΔ με βροχές και καταιγίδες.@CivPro_GR @EMY_HNMS @Starchannelnew1 pic.twitter.com/vg6DhRCEon — Theodoros Kolydas (@KolydasT) August 30, 2025