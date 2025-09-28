Την ώρα που η ΕΜΥ εκδίσει νέο έκτακτο δελτίο με το οποίο προειδοποιεί για έντονα καιρικά φαινόμενα και καταιγίδες, ξέσπασε μια ανευ προηγουμένου κόντρα ανάμεσα στους μετεωρολόγους καθώς όπως φαίνεται η κακοκαιρία που πλήττει από τα ξημερώματα της Κυριακής τη χώρα είναι μάλλον ήπια.

Μέχρι στιγμής η κακοκαιρία περιορίζεται στα συνηθισμένα πρωτοβρόχια με τον Γιώργο Τσατραφύλλια να κάνει μια ανάρτηση μιλώντας για έντονα φαινόμενα που θα εκδηλωθούν κυρίως ανοιχτά του Ιονίου, ενώ η κακοκαιρία κινείται αργά και μέχρι στιγμής έχουν πέσει 50 τόνοι ποτιστικής βροχής.

Ο Θοδωρής Κολυδάς σημειώνει πως «μπορεί μέχρι στιγμής να έχουν σημειωθεί γύρω στα 50-60mm βροχής, κατά κανόνα ποτιστικής- όμως έως αργά το βράδυ που οι καταιγίδες θα επεκταθούν ανατολικότερα, τα ύψη βροχής θα είναι σημαντικά. Ο δείκτης EFI σε τοπικό επίπεδο λαμβάνει πορτοκαλοκόκκινο χρώμα, γεγονός που μας οδηγεί σε εγρήγορση κυρίως σε περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας».

Ο Γιάννης Καλλιάνος υποβαθμίζει την κακοκαιρία και ασκεί σκληρή κριτική στους συναδέλφους του λέγοντας «είπα ξεκάθαρα ότι μπαίνουμε Οκτώβρη και ότι η παρουσίαση των πρώτων βροχών ως απειλή για τον πληθυσμό είναι ανεύθυνη. Και πράγματι η Δυτική Ελλάδα είχε από το πρωί πολύ πολύ άστατο καιρό με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Το μεγαλύτερο ύψος βροχής σημειώθηκε στην Δυτική Πελοπόννησο. Έβρεξε και στα Επτάνησα και θα συνεχίσει να βρέχει τοπικά και αλλού.

Αυτό ήταν όλο. Ούτε εξωπραγματικό. Ούτε ακραίο. Ούτε συγκλονιστικό. Έχει ξανασυμβεί. Μια τυπική κακοκαιρία είναι από τα Δυτικά που κάθε φθινόπωρο και χειμώνα εμφανίζεται πραγματικά δεκάδες φορές. Παρ’ όλα αυτά, ο κόσμος για άλλη μια φορά πανικοβλήθηκε. Όχι επειδή ο καιρός ήταν ακραίος, αλλά επειδή κάποιοι φρόντισαν να τον παρουσιάσουν έτσι».

Τέλος, ο γνωστός μετεωρολόγος Νίκος Καντερές σημειώνει πως ο Οκτώβριος έρχεται με περισσότερες βροχές λέγοντας χαριτολογόντας «με τον ερχομό του φθινοπώρου ήρθαν τα πρωτοβρόχια που γενικώς δεν ήταν πολλά. Σε ανάρτησή μου στα μέσα του μήνα είχα αναφερθεί στη πρώτη φθινοπωρινή μεταβολή για αυτό το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα (27-29) και είχα επισημάνει ότι θέλει παρακολούθηση σε ότι αφορά την ένταση των φαινομένων, που γίνεται μόνο με μετεωρολογικά Radars.

Στη προκειμένη περίπτωση η μεταβολή ερχόταν από το λιβυκό πέλαγος και προφανώς θα επηρεαζόταν κυρίως η δυτική Ελλάδα με έμφαση τη δυτική Πελοπόννησο.

Με τη μελέτη των προγνωστικών χαρτών, στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα ύψη βροχής ΔΕΝ μπορούσαν να ήταν τόσο μεγάλα, δεδομένου ότι και από τα στατιστικά στοιχεία πολλών χρόνων ΠΟΤΕ τα απολύτως μέγιστα ύψη βροχής του 24αώρου για μήνα Σεπτέμβριο και όχι μόνο, για τη δυτική Ελλάδα και όχι μόνο έχουν καταγραφεί τέτοια ύψη, ασχέτως τι κατέγραφαν μερικά μοντέλα που κυρίως ΔΕΝ πρέπει να δημοσιοποιούνται…Το σύστημα αυτό θα μας επηρεάζει στο υπόλοιπο της ημέρας και τη Δευτέρα θα φύγει».