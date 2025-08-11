Ενισχυμένο θα παραμείνει το μελτέμι για τουλάχιστον μια εβδομάδα ακόμη. Βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι που η έντασή τους θα φτάνει τα 7 και κατά διαστήματα στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά τα 8 μποφόρ θα επικρατούν μέχρι και το τριήμερο του Δεκαπενταυγούστου. Παράλληλα η θερμοκρασία θα παραμείνει μέχρι και την Τετάρτη σε υψηλά επίπεδα, κυρίως στη δυτική Ελλάδα, όπου στα ηπειρωτικά θα φτάνει τους 40 βαθμούς, ενώ από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση.

Πιο αναλυτικά, σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο έως 5 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 40 με 41 βαθμούς, στα βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το ανατολικό Αιγαίο τους 38 και στην υπόλοιπη χώρα τους 35 με 37 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 5 με 6 και στα ανατολικά έως 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς, στα ανατολικά και νότια 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς.