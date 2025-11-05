Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία που πλήττει αρκετές περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και θα συνεχίσει και τις επόμενες ώρες στις Σποράδες και τη Μαγνησία έως το μεσημέρι και στην κεντρική και τη βόρεια Εύβοια έως το απόγευμα, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ.

ΟΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΤΟ

Οι πυρήνες των καταιγίδων που έγουν "γεννηθεί" στο Σαρωνικό παρουσιάζουν ΒΑ κίνηση επηρεάζοντας κυρίως τα νότια της Αττικής. Οι αστραπές διακρίνονται και στο κέντρο της Αθήνας .

Το δε Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr προβλέπει ότι τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι και το βράδυ της Τετάρτης, με τις εντονότερες βροχές και καταιγίδες να εντοπίζονται σε τμήματα των Σποράδων, της νοτιοανατολικής Μαγνησίας, της κεντρικής και βόρειας Εύβοιας, ενώ δεν αποκλείεται να επηρεαστεί και η δυτική Κρήτη.

Ο καιρός σήμερα

Αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας με εξαίρεση τα ανατολικά νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου. Τα φαινόμενα κατά τόπους στις Σποράδες, στην Νοτιοανατολική Μαγνησίας, στην Βόρεια και Κεντρική Εύβοια και πιθανώς στη Δυτική Κρήτη θα είναι έντονα και θα έχουν διάρκεια.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 15 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 4 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 6 έως 17 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 4 έως 22 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 7 έως 21-22 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 9 έως 24-25 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν γενικά βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά βόρειοι-βορειοανατολικοί με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και ανατολικά του νομού έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 19-20 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 14-15 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο λίγες τοπικές νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στις Κυκλάδες (κυρίως στα δυτικά) και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια και θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 17, στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 22 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 24 βαθμούς.

Ο καιρός την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου

Στα ανατολικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Στα δυτικά σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός το Σάββατο 8 Νοεμβρίου

Στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, την Κρήτη και την ανατολική νησιωτική χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια τις πρωινές ώρες και από τις προμεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο από το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Κυριακή 9 Νοεμβρίου

Στα δυτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο και βαθμιαία στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

