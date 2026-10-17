Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ξεκινά με βροχές, σποραδικές καταιγίδες και αισθητή ψύχρα σε αρκετές περιοχές της ανατολικής και νότιας Ελλάδας, με τα φαινόμενα να παρουσιάζουν σταδιακή εξασθένηση μέσα στην ημέρα.

Στα ορεινά δεν αποκλείονται πρόσκαιρες χιονοπτώσεις, ενώ οι βόρειες περιοχές της χώρας καταγράφουν χαμηλές πρωινές θερμοκρασίες και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, με την κατάσταση του καιρού να βελτιώνεται σημαντικά από την Κυριακή.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι έως 6 μποφόρ τις πρωινές ώρες, προκαλώντας κατά τόπους αυξημένο κυματισμό, πριν εξασθενήσουν σταδιακά σε ολόκληρη τη χώρα.

Από την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές, συνοδευόμενος από βαθμιαία άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα διατηρηθεί σε ήπια επίπεδα για την εποχή έως και την Πέμπτη.

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Με βροχές, σποραδικές καταιγίδες και αισθητή ψύχρα ξεκινά το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026 σε αρκετές περιοχές της ανατολικής και νότιας Ελλάδας. Η διαταραχή που άρχισε την Παρασκευή μετακινείται σταδιακά ανατολικά και εξασθενεί, με τον καιρό να βελτιώνεται στις περισσότερες περιοχές έως το απόγευμα. Στη βόρεια χώρα το βασικό χαρακτηριστικό είναι οι χαμηλές πρωινές θερμοκρασίες, ενώ στα μεγάλα υψόμετρα δεν αποκλείονται πρόσκαιρες χιονοπτώσεις.

Σύμφωνα με το δελτίο του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, βροχές αναμένονται σε Χαλκιδική, ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, κεντρική και ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι καταιγίδες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα στην ανατολική Μαγνησία, στις Σποράδες και στην Εύβοια. Έως το μεσημέρι τα φαινόμενα περιορίζονται κυρίως στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, όπου επίσης σταδιακά σταματούν.

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Αθήνα: Πρωινή βροχή, μετά βελτίωση

Στην Αττική το Σάββατο ξεκινά με νεφώσεις και τοπικές βροχές. Υπάρχει μικρή πιθανότητα μεμονωμένης καταιγίδας στα ανατολικά και βορειοανατολικά του νομού, αλλά ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί από τις πρωινές ώρες, με περισσότερα ανοίγματα στη συνέχεια. Οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν 3–4 μποφόρ, πρόσκαιρα έως 5 στην αρχή της ημέρας. Η θερμοκρασία υπολογίζεται στους 11–17 βαθμούς Κελσίου. Στα πολύ ψηλά τμήματα της Πάρνηθας υπήρχε πιθανότητα πρόσκαιρης χιονόπτωσης κατά τη νύχτα.

Θεσσαλονίκη: Ήλιος αλλά κρύο το πρωί

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί 2–4 μποφόρ και η θερμοκρασία στο κέντρο θα κινηθεί από 8 έως 17 βαθμούς. Στις πιο ψυχρές περιοχές της βόρειας Ελλάδας το θερμόμετρο θα πέσει ακόμη χαμηλότερα τις πρώτες ώρες.

Αναλυτικά στην υπόλοιπη Ελλάδα

Μακεδονία και Θράκη: Γενικά βελτιωμένος καιρός με λίγες νεφώσεις. Στη Χαλκιδική είναι πιθανές βροχές στην αρχή της ημέρας. Στη δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 1 έως 12–13 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 4 έως 16–18.

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Ήπειρος, Ιόνιο και δυτικά ηπειρωτικά: Περισσότερα διαστήματα ηλιοφάνειας, με περιορισμένες νεφώσεις. Στην Ήπειρο η θερμοκρασία από 5 έως 16–17 βαθμούς και στα Επτάνησα από 8 έως 18–20.

Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια: Στα ανατολικά τμήματα αναμένονται βροχές, με πιθανές σποραδικές καταιγίδες κυρίως σε Μαγνησία, Σποράδες και Εύβοια. Σταδιακή υποχώρηση των φαινομένων μέσα στην ημέρα. Στη Θεσσαλία το θερμόμετρο θα φθάσει τους 17–18 βαθμούς.

Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησος: Στα κεντρικά και ανατολικά τμήματα προβλέπονται πρωινές βροχές, που θα υποχωρήσουν. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις είναι πιθανές στα ορεινά, ενδεικτικά πάνω από 1.500 μέτρα. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά η μέγιστη θερμοκρασία θα κινηθεί κυρίως στους 17–20 βαθμούς.

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Κυκλάδες και ανατολικό Αιγαίο: Τοπικές βροχές το πρωί, με βαθμιαία βελτίωση. Η θερμοκρασία στα νησιά του βόρειου και βορειοανατολικού Αιγαίου θα φθάσει τους 16–18 βαθμούς.

Κρήτη και Δωδεκάνησα: Τοπικές βροχές και πρόσκαιρη αστάθεια κυρίως το πρώτο μισό της ημέρας, με τάση βελτίωσης. Οι θερμοκρασίες στα νότια νησιά θα κυμανθούν γενικά έως 19–21 βαθμούς. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις μετακινήσεις όπου το έδαφος παραμένει κορεσμένο από τις πρόσφατες βροχές.

Άνεμοι και θάλασσες: Έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο

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Στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 4–5 μποφόρ, πρόσκαιρα έως 6 στα νότια τις πρωινές ώρες, με σταδιακή εξασθένηση. Στο Ιόνιο ανατολικοί–βορειοανατολικοί 4–5 μποφόρ, που αργότερα θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι μπορούν να προκαλέσουν κατά τόπους αυξημένο κυματισμό, ιδιαίτερα σε εκτεθειμένες θαλάσσιες διαδρομές. Πριν από απόπλου, οι ταξιδιώτες καλό είναι να ελέγχουν τις τελευταίες ναυτιλιακές προγνώσεις και τις ανακοινώσεις των λιμενικών αρχών.

Η εξέλιξη από την Κυριακή έως την Πέμπτη

Κυριακή 18 Οκτωβρίου: Σημαντική βελτίωση στις περισσότερες περιοχές, με περισσότερη ηλιοφάνεια και λιγότερες βροχές. Στην Αθήνα η θερμοκρασία αναμένεται περίπου 8–20 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη 7–21.

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Δευτέρα 19 Οκτωβρίου: Γενικά αίθριος καιρός στις δύο μεγαλύτερες πόλεις και βαθμιαία άνοδος της θερμοκρασίας. Αθήνα περίπου 12–22 βαθμοί, Θεσσαλονίκη 8–23. Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα προβλέπονται επίσης καλύτερες συνθήκες.

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Τρίτη 20 Οκτωβρίου: Διαστήματα ηλιοφάνειας, με την Αθήνα γύρω στους 13–23 βαθμούς και τη Θεσσαλονίκη 10–22. Στο Ηράκλειο η μέγιστη θερμοκρασία μπορεί να φτάσει τους 23 βαθμούς.

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου: Αύξηση των νεφώσεων κατά τόπους, χωρίς ισχυρή ένδειξη αξιόλογων βροχών στις δύο μεγάλες πόλεις. Αθήνα περίπου 14–23 βαθμοί και Θεσσαλονίκη 12–22. Στη Ρόδο η μέγιστη προβλέπεται κοντά στους 24.

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου: Παροδικές νεφώσεις, με σχετικά ήπιες για την εποχή μέγιστες θερμοκρασίες: περίπου 23 βαθμούς στην Αθήνα και 22 στη Θεσσαλονίκη. Η προοπτική της πενθήμερης περιόδου είναι λιγότερο βέβαιη από τη σημερινή πρόγνωση και χρειάζεται καθημερινή ανανέωση.

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Τι χρειάζεται προσοχή

Η μεγαλύτερη πιθανότητα για σύντομες καταιγίδες εντοπίζεται νωρίς το Σάββατο σε ανατολική Μαγνησία, Σποράδες και Εύβοια. Η ψύχρα είναι έντονη στη δυτική Μακεδονία και στα ορεινά, όπου απαιτείται κατάλληλος εξοπλισμός για υπαίθριες δραστηριότητες. Δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί από το προσβάσιμο τρέχον δελτίο εάν βρίσκεται σε ισχύ συγκεκριμένη χρωματική προειδοποίηση της ΕΜΥ για σήμερα· για αποφάσεις μετακίνησης πρέπει να ελέγχεται απευθείας η επίσημη σελίδα προειδοποιήσεων.

Πηγές και ενημέρωση

Meteo.gr – δελτίο 17/10, ενημέρωση 16/10 15:03

ΕΜΥ – επίσημες προγνώσεις

ΕΜΥ – προειδοποιήσεις