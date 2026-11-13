Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Παρασκευή 13 Νοεμβρίου χαρακτηρίζεται από ήπιες καιρικές συνθήκες με υψηλές θερμοκρασίες και περιορισμένες βροχοπτώσεις σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Το Σάββατο ο καιρός παραμένει ευνοϊκός, όμως την Κυριακή αναμένεται μεταβολή με βροχές και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας.

Η Θεσσαλονίκη θα αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη θερμοκρασιακή κάμψη, καθώς ο υδράργυρος θα υποχωρήσει κατά δέκα βαθμούς την Κυριακή.

Δεν επιβεβαιώθηκε επίσημα η μεταφορά σημαντικών ποσοτήτων αφρικανικής σκόνης, αν και η ατμοσφαιρική κατάσταση παρακολουθείται διαρκώς από ειδικά μοντέλα.

Οι πολίτες οφείλουν να παρακολουθούν τις νεότερες προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τον ακριβή σχεδιασμό των δραστηριοτήτων τους.

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Με σχετικά υψηλές για τα μέσα Νοεμβρίου θερμοκρασίες και περιορισμένες πιθανότητες βροχών κυλά η Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας.

Η σημερινή εικόνα του καιρού χαρακτηρίζεται από εναλλαγές ηλιοφάνειας και νεφώσεων, με τον υδράργυρο να φθάνει τους 22 έως 24 βαθμούς σε αρκετά αστικά κέντρα.

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Ωστόσο, η προοπτική για την Κυριακή παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς προβλέπονται βροχοπτώσεις και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη.

Αθήνα και Αττική

Στην Αθήνα αναμένονται παροδικές νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας, κυρίως τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Η πιθανότητα βροχής παραμένει περιορισμένη, ενώ κατά τις απογευματινές ώρες οι νεφώσεις θα πυκνώσουν χωρίς να προβλέπονται αξιόλογα φαινόμενα.

Το Σάββατο ο καιρός θα βελτιωθεί, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φθάνει τους 24 βαθμούς.

Αντίθετα, την Κυριακή αυξάνεται η πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως από το μεσημέρι και μετά, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί στους 20 βαθμούς.

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Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία

Η Θεσσαλονίκη θα έχει σήμερα ηλιοφάνεια και ιδιαίτερα ήπιες θερμοκρασίες.

Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 14 έως 24 βαθμούς, με πολύ μικρή πιθανότητα βροχής.

Το Σάββατο η θερμοκρασία θα φθάσει τους 22 βαθμούς, αλλά από τις νυχτερινές ώρες προς την Κυριακή αναμένεται αλλαγή του καιρού.

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Την Κυριακή προβλέπονται βροχές κατά διαστήματα, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα περιοριστεί περίπου στους 14 βαθμούς.

Πρόκειται για πτώση περίπου 10 βαθμών σε σύγκριση με τη σημερινή μέγιστη τιμή.

Υπόλοιπη Ελλάδα

Στη Δυτική Ελλάδα, με ενδεικτική την εικόνα της Πάτρας, αναμένονται νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα φθάσει περίπου τους 22 βαθμούς, με μικρή πιθανότητα βροχής κατά τη διάρκεια της ημέρας.

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Στην Κρήτη, το Ηράκλειο θα έχει εναλλαγές νεφώσεων και ηλιοφάνειας, με μέγιστη θερμοκρασία περίπου 24 βαθμούς. Τοπικές βροχές δεν αποκλείονται κατά τη διάρκεια της νύχτας προς το Σάββατο.

Για την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Θράκη, τα νησιά του Ιονίου, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και το Βόρειο Αιγαίο απαιτείται η αναλυτική περιφερειακή πρόγνωση της ΕΜΥ πριν από την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για την κατανομή των φαινομένων και την ένταση των ανέμων.

Αφρικανική σκόνη: Τι δείχνουν τα διαθέσιμα στοιχεία

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο ενδεχόμενο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης προς τη χώρα μας.

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Κατά τον πρωινό έλεγχο της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί από διαθέσιμο, ειδικό προγνωστικό δελτίο σημαντικό επεισόδιο μεταφοράς σκόνης για τη σημερινή ημέρα.

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Αυτό δεν σημαίνει ότι αποκλείονται μικρές ποσότητες αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα. Σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχουν επαρκή επιβεβαιωμένα στοιχεία ώστε να προσδιοριστούν συγκεκριμένες περιοχές υψηλής επιβάρυνσης ή ένταση επεισοδίου.

Η αφρικανική σκόνη παρακολουθείται μέσω δορυφορικών παρατηρήσεων και ατμοσφαιρικών μοντέλων, μεταξύ άλλων του ευρωπαϊκού Copernicus Atmosphere Monitoring Service.

Η παρακολούθηση των συγκεντρώσεων PM10 και PM2.5 έχει ιδιαίτερη σημασία για άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, ηλικιωμένους και άλλες ευάλωτες ομάδες.

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Η πρόγνωση για το επόμενο πενθήμερο

Σάββατο 14 Νοεμβρίου: Στην Αθήνα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγη αχλύ και θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με μέγιστη τιμή 22 βαθμούς. Στο Ηράκλειο η θερμοκρασία μπορεί να φθάσει τους 25 βαθμούς.

Κυριακή 15 Νοεμβρίου: Αλλαγή του καιρού με βροχές στη Θεσσαλονίκη και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας στους 14 βαθμούς. Στην Αθήνα αναμένονται τοπικές μπόρες, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με μέγιστη θερμοκρασία 20 βαθμούς.

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου: Στην Αθήνα προβλέπονται νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας, με θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται συννεφιά, με πιθανότητα βροχών τις πρώτες πρωινές ώρες και μέγιστη θερμοκρασία περίπου 16 βαθμούς.

Τρίτη 17 Νοεμβρίου: Βελτίωση στην Αθήνα, με διαστήματα ηλιοφάνειας και θερμοκρασία έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας, με μέγιστη τιμή 18 βαθμούς.

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου: Στην Αθήνα αναμένονται κυρίως νεφώσεις, με θερμοκρασία έως 21 βαθμούς και μικρή πιθανότητα βροχής. Για την υπόλοιπη χώρα η πρόγνωση χρειάζεται επικαιροποίηση με νεότερα δεδομένα.

Προειδοποιήσεις και τι πρέπει να προσέξουμε

Η κυριότερη μεταβολή που προκύπτει από τις διαθέσιμες προγνώσεις αφορά την Κυριακή, με την επιστροφή των βροχοπτώσεων και την πτώση της θερμοκρασίας, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα.

Όσοι σχεδιάζουν υπαίθριες δραστηριότητες το Σαββατοκύριακο καλό είναι να παρακολουθούν τις νεότερες προγνώσεις, καθώς ο χρόνος και η ένταση των βροχοπτώσεων ενδέχεται να μεταβληθούν.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί στο πλαίσιο του παρόντος ελέγχου ενεργό έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για τη σημερινή ημέρα. Για επίσημες προειδοποιήσεις, οι πολίτες πρέπει να συμβουλεύονται την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Συμπερασματικά, η Παρασκευή και το μεγαλύτερο μέρος του Σαββάτου προσφέρονται για δραστηριότητες σε αρκετές περιοχές, με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες. Από την Κυριακή όμως το σκηνικό αλλάζει, υπενθυμίζοντας ότι ο Νοέμβριος μπορεί να παρουσιάσει έντονες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις ακόμη και μέσα σε ένα μόνο Σαββατοκύριακο.