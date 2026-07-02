Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η έντονη ζέστη υποχωρεί σταδιακά από την Πέμπτη, ενώ η χώρα εισέρχεται σε ένα τριήμερο με τοπική αστάθεια, βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Την Παρασκευή αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα έως τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι πιο άστατος με πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των βορείων ανέμων στα πελάγη έως επτά μποφόρ.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα τα ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο θα προκαλέσουν δυσκολίες στις θαλάσσιες μετακινήσεις και αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

Από την Τρίτη αναμένεται σταδιακή εξασθένηση των ανέμων, περιορισμός της αστάθειας και νέα άνοδος της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα.

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Αλλάζει σταδιακά το σκηνικό του καιρού από απόψε Πέμπτη προς Παρασκευή, με την έντονη ζέστη να υποχωρεί λίγο, αλλά τη χώρα να μπαίνει σε ένα τριήμερο με τοπική αστάθεια, μπόρες, μεμονωμένες καταιγίδες και στη συνέχεια ισχυρά μελτέμια. Η ΕΜΥ δεν έχει σε ισχύ έκτακτη προειδοποίηση ή δελτίο θυελλωδών ανέμων, ωστόσο ΕΜΥ, meteo και Κλέαρχος Μαρουσάκης συγκλίνουν ότι χρειάζεται προσοχή, κυρίως σε περιοχές με καταιγίδες, κεραυνούς και ενισχυμένους βοριάδες.

Απόψε Πέμπτη προς Παρασκευή: υποχωρεί η ζέστη, μένει η αστάθεια

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Απόψε, μετά τις απογευματινές νεφώσεις στα ηπειρωτικά, τα φαινόμενα θα περιορίζονται σταδιακά. Η Πέμπτη κύλησε με υψηλές θερμοκρασίες, τοπικά έως 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά, και με πιθανότητα για όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι ήταν δυτικοί – βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Παρασκευή: βροχές, καταιγίδες και 35-37 βαθμοί

Την Παρασκευή ο καιρός θα ξεκινήσει στις περισσότερες περιοχές με ηλιοφάνεια, όμως από το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, την Εύβοια και την Κρήτη. Αναμένονται τοπικές βροχές, ενώ στα ηπειρωτικά ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Το meteo δίνει μέγιστες 35 με 37 βαθμούς, με τη Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο να παραμένουν στις πιο θερμές ζώνες. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά, με θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς.

Σάββατο: περισσότερες μπόρες, πτώση θερμοκρασίας, πελάγη έως 7 μποφόρ

Το Σάββατο θα είναι η πιο «άστατη» ημέρα του τριημέρου. Στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και σταδιακά στη Στερεά, την Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν το βράδυ. Οι άνεμοι γυρίζουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, στα πελάγη 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα πέσει, κυρίως στα ηπειρωτικά, με μέγιστες 34 με 35 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα 30 με 33.

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Κυριακή: καθαρίζει ο καιρός, δυναμώνουν τα μελτέμια

Την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σχεδόν σε όλη τη χώρα. Θα επιμείνουν λίγες τοπικές βροχές το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις Σποράδες και στην Εύβοια και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Το κύριο στοιχείο, όμως, θα είναι οι βοριάδες: στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ, κάτι που σημαίνει δύσκολες θάλασσες, ιδίως σε κεντρικό Αιγαίο, Κυκλάδες, Κάβο Ντόρο και θαλάσσιες περιοχές με έκθεση στο μελτέμι. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς.

Δευτέρα: προσοχή στους ισχυρούς ανέμους

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Η Δευτέρα θέλει ιδιαίτερη προσοχή, περισσότερο λόγω ανέμων παρά λόγω βροχών. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης επισημαίνει ότι την Κυριακή και τη Δευτέρα αναμένονται πολύ ισχυροί άνεμοι στην Αττική, ενώ το μελτέμι θα επηρεάζει Αιγαίο, Κυκλάδες, δυτικό Αιγαίο και περιοχές της ανατολικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας. Αυτό ανεβάζει τον κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιάς, ακόμη κι αν δεν υπάρχει ακραία θερμοκρασία.

Τρίτη: σταδιακή εξασθένηση και ξανά άνοδος θερμοκρασίας

Την Τρίτη η τάση δείχνει πιο ήρεμο καιρό. Η αστάθεια θα περιοριστεί, οι άνεμοι θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν και η θερμοκρασία θα πάρει πάλι ανοδική πορεία. Δεν φαίνεται, με τα σημερινά δεδομένα, οργανωμένη κακοκαιρία, αλλά οι τοπικές απογευματινές νεφώσεις στα ηπειρωτικά δεν αποκλείονται.

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Προειδοποίηση για φωτιά: κεραυνοί και άνεμοι το δύσκολο μείγμα

Ο χάρτης της Πολιτικής Προστασίας για την Παρασκευή δείχνει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορία 3, σε αρκετές περιοχές της χώρας, χωρίς όμως κατηγορία 4 ή 5 στον χάρτη της ημέρας. Ιδιαίτερη σημασία έχει η επισήμανση ότι σε περιοχές όπου θα πέσουν κεραυνοί σε δάση και δασικές εκτάσεις, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι αυξημένος. Από την Κυριακή και τη Δευτέρα, ο κίνδυνος θα συνδέεται κυρίως με τα ισχυρά μελτέμια.

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