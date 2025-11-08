Σκηνικό κακοκαιρίας αναμένεται να επικρατήσει το επόμενο τριήμερο σε μεγάλο τμήμα της χώρας, με ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες, κυρίως στις δυτικές περιοχές.

Σε ισχύ παραμένει το έκτακτο δελτίο για την επιδείνωση του καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Advertisement

Advertisement

Συγκεκριμένα:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται το επόμενο τριήμερο σε πολλές περιοχές της δυτικής κυρίως Ελλάδας.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

1. Το Σάββατο (08-11) μέχρι το απόγευμα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο.

2. Την Κυριακή (09-11) από τις προμεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο και από το απόγευμα στη δυτική Στερεά και την Ήπειρο.

3. Τη Δευτέρα (10-11)

Advertisement

α. μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

β. μέχρι και το βράδυ στη δυτική Πελοπόννησο

γ. από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία.

Advertisement

⛈️ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΞΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

✅Το επόμενο τριήμερο θα έχει έντονα φθινοπωρινά χαρακτηριστικά, με το "δυτικό υετικό μέτωπο" να κυριαρχεί. Πιο ευάλωτες περιοχές Ήπειρος, Δυτική Στερεά (Aιτωλοακαρνανία), Ηλεία, Μεσσηνία. Μικρότερη επίδραση για Ανατολική Στερεά, Αιγαίο, Κρήτη.… pic.twitter.com/W2MuHcvfOf — Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 7, 2025

Η ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές.

Advertisement

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4, ενισχυόμενοι από το μεσημέρι στα ανατολικά και νότια τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Advertisement

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Βελτίωση από αργά το απόγευμα.

Advertisement

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5, πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Από το βράδυ μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ

Advertisement

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι κυρίως στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τις βραδινές ώρες στη Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία τις βραδινές ώρες θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 και τοπικά 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ – ΉΠΕΙΡΟΣ – ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ – ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το απόγευμα, στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια ηπειρωτικά 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ – ΕΥΒΟΙΑ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ – ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι στις δυτικές Κυκλάδες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι στις δυτικές Κυκλάδες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 και στην Κρήτη τοπικά 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές μέχρι αργά το απόγευμα στα νότια και το βράδυ στα βορειότερα.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4, ενισχυόμενοι από το μεσημέρι στα βόρεια στα 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.