Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αύριο Δευτέρα σε πολλές περιοχές της χώρας μας καθώς ο καιρός χαλάει και πάλι σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ που προειδοποιεί και για θυελλώδεις νότιους άνεμους για σήμερα Κυριακή στο Ιονίο και για την Δευτέρα στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν τη Δευτέρα:

α. στη δυτική Ελλάδα μέχρι το μεσημέρι

β. στην ανατολική Μακεδονία από το πρωί και από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και πρόσκαιρα στη Θράκη

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα

δ. στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) από τις προμεσημβρινές ώρες

ε. στην Αττική από το πρωί μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες