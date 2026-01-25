Χαλάει ο καιρός από σήμερα Κυριακή (25.01.2026) και τρία διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας αναμένεται να χτυπήσουν τη χώρα μέσα στις επόμενες.

Τα στοιχεία από την ΕΜΥ για τον καιρό δείχνουν ότι θα έρθουν τρία κύματα κακοκαιρίας που φέρνουν βροχοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και τοπικά φαινόμενα αυξημένης έντασης σε αρκετές περιοχές,.

Στην εβδομαδιαία ανάλυση του καιρού που δημοσίευσε, ο Θοδωρής Κολυδάς κάνει λόγο για συνεχόμενες ατμοσφαιρικές διαταραχές, με τα καιρικά συστήματα να διαδέχονται το ένα το άλλο χωρίς ουσιαστικά διαλείμματα. Σύμφωνα με την εκτίμησή του, οι βροχοπτώσεις θα έχουν μεγάλη διάρκεια και συχνότητα, ενώ οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα συγκρατήσουν τον υδράργυρο σε τιμές πάνω από τα συνηθισμένα για την περίοδο.

Όπως αναφέρει τη Δευτέρα τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι ισχυρά κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και στο ανατολικό Αιγαίο, με αυξημένο κίνδυνο τοπικά έντονων βροχοπτώσεων.

Η ανάρτησή του Θοδωρή Κολυδά

🎯Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΑΠΌ 25/1/26

✅Θα διανύσουμε απο βδομάδα έναν καιρό που το ενα συστημα θα έρχεται πίσω από το αλλο σε συνολικά 3 κυματα.

✅Oι βροχές θα ειναι πολλές και οι νοτιάδες θα κρατήσουν τη θερμοκρασία σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά . ⚠️Ενδεχεται τα… — Theodoros Kolydas (@KolydasT) January 24, 2026

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, η πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού με ηλιοφάνεια δίνει τη θέση της από σήμερα, Κυριακή, σε νέα επιδείνωση. Το κύμα κακοκαιρίας θα κάνει την εμφάνισή του αρχικά στο ανατολικό Αιγαίο και στη συνέχεια θα κινηθεί προς το Ιόνιο.

Όπως επισημαίνει, στην περιοχή του Ιονίου οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας κατά τόπους τα 7 μποφόρ, με την Κέρκυρα και τα γειτονικά νησιά να βρίσκονται στο επίκεντρο. Από τη Δευτέρα, οι θυελλώδεις άνεμοι θα επεκταθούν στο σύνολο της χώρας, δημιουργώντας συνθήκες που ενδέχεται να επηρεάσουν την εκτέλεση ακτοπλοϊκών δρομολογίων.

Έντονα φαινόμενα σε Αττική και βόρειες περιοχές

Από τις βραδινές ώρες της Κυριακής αναμένεται γενικευμένη επιδείνωση, με ενίσχυση των ανέμων και αύξηση των βροχοπτώσεων. Τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται για την Καβάλα, την Ξάνθη, τη Δράμα και τη Θάσο, ενώ και η Αττική θα επηρεαστεί από βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι, συνοδευόμενες από ισχυρούς ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Ιδιαίτερα έντονα θα είναι τα φαινόμενα και στα νότια της Κρήτης καθώς και στα νοτιοδυτικά της χώρας, με τη θερμοκρασία να κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Ο καιρός τη Δευτέρα (26.01.2026)

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.

Τα φαινόμενα που κατά τόπους στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο πιθανώς θα είναι ισχυρά, στα βορειοδυτικά τις βραδινές ώρες θα σταματήσουν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7 στρεφόμενοι γρήγορα σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε νοτιοδυτικούς με μικρή εξασθένηση στα κεντρικά και τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της με εξαίρεση το ανατολικό Αγαίο. Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 15 με 17 βαθμούς, ενώ στα βορειοδυτικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 13 και στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη (27.01.2026)

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην ανατολική και νότια χώρα και πρόσκαιρα στο Ιόνιο. Βελτίωση από το απόγευμα στα δυτικά.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά και τα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια.

Ο καιρός την Τετάρτη (28.01.2026)

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και πιθανώς στην Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες με γρήγορη εξασθένηση. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που στα δυτικά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι στα βορειοδυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το βράδυ μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ, στρεφόμενοι γρήγορα στα δυτικά και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα σε νότιους νοτιοδυτικούς ενισχυόμενοι στο Ιόνιο στα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά.

Ο καιρός την Πέμπτη (29.01.2026)

Νεφώσεις τοπικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται αρχικά στα δυτικά που γρήγορα θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν κυρίως στα ανατολικά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 στα πελάγη 7 και πιθανώς πρόσκαιρα στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.