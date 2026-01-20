Σημαντική μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός σε όλη τη χώρα, με βροχές, καταιγίδες, χιονοπτώσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές και θυελλώδεις ανέμους στα πελάγη.

Σήμερα αναμένονται παροδικά φαινόμενα σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, ανατολική Πελοπόννησο και Κρήτη, με βροχές στα πεδινά και λίγες χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά. Η θερμοκρασία το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 6 βαθμούς Κελσίου στη βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλία, τους 10 βαθμούς σε Αττική και Πελοπόννησο, ενώ στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου θα φτάσει τους 12 με 13 βαθμούς.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στους ανέμους, οι οποίοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ και τοπικά ακόμη και τα 10, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Από τις βραδινές ώρες σήμερα οι βροχές θα ξεκινήσουν από το Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και σταδιακά θα επεκταθούν στην υπόλοιπη χώρα.

Η Τετάρτη θα είναι μια καθαρά χειμερινή ημέρα, με έντονες βροχές και καταιγίδες, αλλά και πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά, οι οποίες κατά τόπους θα κατέβουν και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στην ανατολική και τη νότια Πελοπόννησο, ενώ η Αττική θα επηρεαστεί σημαντικά από τις πρωινές έως τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κεντρική και τη Δυτική Αττική, που ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα στη Δυτική Θεσσαλία, γύρω από Τρίκαλα και Καρδίτσα, ενώ στη Δυτική Μακεδονία θα χιονίσει σε όλες τις πόλεις. Χιόνια θα εμφανιστούν και στην Κεντρική Μακεδονία, κυρίως σε δυτικότερα τμήματα της Πιερίας, της Πέλλας και της Ημαθίας.

Τα φαινόμενα θα αρχίσουν να περιορίζονται από τις βραδινές ώρες της Τετάρτης, με σταδιακή εξασθένηση των ανέμων και βελτίωση του καιρού από την Πέμπτη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, φτάνοντας τους 16 με 17 βαθμούς, αν και οι βροχές θα συνεχιστούν κυρίως στη δυτική χώρα και στο ανατολικό Αιγαίο, τουλάχιστον έως το Σάββατο.

Χιόνια στην Πάρνηθα

Το λευκό τοπίο στην Πάρνηθα κυριαρχεί με 3-5 πέντε πόντους χιόνι.

Οι δρόμοι παραμένουν ανοιχτοί, αλλά οι αλυσίδες πρέπει να είναι σε ετομότητα καθώς ο καιρός αγριεύει.

Ισχυροί άνεμοι και προβλήματα σε ακτοπλοϊκά δρομολόγια

Μικροπροβλήματα καταγράφονται σήμερα σε ορισμένα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, κυρίως στη δυτική Ελλάδα, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα – ελληνική ακτοφυλακή, από το λιμάνι του Πειραιά τα υδροπτέρυγα προς τον Αργοσαρωνικό εκτελούν τα δρομολόγιά τους κατόπιν απόφασης του πλοιάρχου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Κλειστό παραμένει το πορθμείο στη γραμμή Ρίο – Αντίρριο, λόγω των δυσμενών συνθηκών στη θαλάσσια περιοχή.

Σε ακύρωση των δρομολογίων των γραμμών Ζακύνθου – Κυλλήνης, Κυλλήνης – Κεφαλονιάς και Πόρου – Ιθάκης, προχώρησε η πλοιοκτήτρια εταιρεία, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Συγκεκριμένα ακυρώθηκαν τα δρομολόγια των 9.00 από Πόρο προς Κυλλήνη, απο Κυλλήνη προς Πόρο στις 11.00, από Πόρο προς Ιθάκη στις 12.45 και αντίστροφα στις 13.45. Αντίστοιχα στα δρομολόγια Ζακύνθου Κυλλήνης στις 9.45 και Κυλλήνης Ζακύνθου στις 11.45.

Για τα επόμενα δρομολόγια της ημέρας θα υπάρξει νέα ανακοίνωση, αν και οι μέχρι τώρα ενδείξεις δείχνουν πως βαίνουν προς ακύρωση.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα λιμεναρχεία και τις ναυτιλιακές εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους, για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή τους σχετικά με τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια.

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στην γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την «Γέφυρα» ΑΕ, «απαγορεύεται λόγω των ισχυρών ανέμων, η διέλευση σε πεζούς, δίκυκλα, τροχόσπιτα και κενά φορτίου οχήματα με υψηλές πλευρές».

Όσον αφορά στα ΙΧ επιβατικά οχήματα, συνιστάται «να διέρχονται με ιδιαίτερη προσοχή, προσαρμόζοντας κατάλληλα την ταχύτητά τους, ενώ απαγορεύονται οι προσπεράσεις οχημάτων».

Η πρόγνωση του καιρού

Τοπικά θυελλώδεις (8 με 10 μποφόρ) ανατολικοί νοτιοανατολικοί άνεμοι στο Ιόνιο (από Κεφαλονιά και νοτιότερα), την Πελοπόννησο και τη δυτική Στερεά αναμένονται σήμερα Τρίτη, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Αναλυτικότερα, στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.



Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο στα βόρεια, αρχικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νότια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα τη νύχτα, κυρίως στα δυτικά θα ενταθούν και στα θαλάσσια – παραθαλάσσσια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και στα νότια 9 και τοπικά 10 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 και στα νοτιοδυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια 8 με 9 μποφόρ, ενώ από αργά το απόγευμα στα νότια θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 7 με 8 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα νότια κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της. Στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 08 βαθμούς, στα δυτικά και τα νότια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 12 με 14, στο Αιγαίο τοπικά τους 14 με 15, ενώ στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.



ΑΤΤΙΚΗ



Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από αργά το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και χιόνια στα ορεινά.



Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.



Θερμοκρασία: Από 05 έως 11 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από το απόγευμα θα αυξηθούν.



Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από -02 (μείον 2) έως 08 βαθμούς Κελσίου.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ

Επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα πιθανώς θα είναι κατά τόπους ισχυρά κυρίως στο Ιόνιο, τη δυτική, την κεντρική και νότια ηπειρωτική χώρα και βαθμιαία στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Χιονοπτώσεις κατά τόπους έντονες θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά καθώς και σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και στα πελάγη τοπικά 9 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση στα δυτικά, όπου τις βραδινές ώρες θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς 4 με 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 07 με 09 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 12 με 14 και κατά τόπους στα δυτικά τους 15 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 17 με 18 και τοπικά τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ



Στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι και το μεσημέρι πιθανώς να είναι ισχυρά.



Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, αλλά τις πρωινές ώρες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, θα πνέουν νοτιοανατολικοί άνεμοι 7 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Στα δυτικά, το νότιο και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

Στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.



Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.



Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ με τάση ενίσχυσης από το βράδυ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.