

Δημοσιογραφική επιμέλεια Τέρενς Κουίκ

Με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, αφρικανική σκόνη χωρίς ιδιαίτερη ένταση και τοπική αστάθεια κυρίως στα βόρεια ξεκινά η Τρίτη, όμως από την Τετάρτη και κυρίως το διήμερο Τετάρτη-Πέμπτη το σκηνικό αλλάζει, με πτώση της θερμοκρασίας και πιο «φθινοπωρινή» εικόνα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της ΕΜΥ, του Meteo, του Θοδωρή Κολυδά και του Κλέαρχου Μαρουσάκη.

Η εικόνα της εβδομάδας, όπως την περιγράφει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, «χωρίζεται στα δύο»: Τρίτη κυριαρχούν ηλιοφάνεια και ανεβασμένες θερμοκρασίες, ενώ από το διήμερο Τετάρτη-Πέμπτη καταγράφεται απότομη μεταβολή, με τον ίδιο να κάνει λόγο ακόμη και για πτώση έως και 10 βαθμών σε ορισμένες περιοχές.

Στο ίδιο μήκος κύματος, το Meteo για την Τρίτη 21 Απριλίου προβλέπει βροχές και καταιγίδες κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη βόρεια Θεσσαλία και το βόρειο Αιγαίο, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν σχετικά υψηλές για την εποχή. Ενδεικτικά, η θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει έως τους 27 βαθμούς στη Θεσσαλία, έως τους 26 στη Στερεά και έως τους 24 στην Κρήτη, ενώ στην Αττική το θερμόμετρο στο κέντρο της Αθήνας αναμένεται από 15 έως 24 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 23.

Από την πλευρά της ΕΜΥ, η πρόγνωση για την Τετάρτη 22 Απριλίου δείχνει ότι τα φαινόμενα θα απλωθούν αρχικά στα βόρεια και σταδιακά και σε κεντρικά ηπειρωτικά, Σποράδες, Εύβοια και νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Για την Πέμπτη 23 Απριλίου, η ίδια εικόνα παραπέμπει σε πιο περιορισμένα αλλά υπαρκτά φαινόμενα, με λίγες νεφώσεις στα βορειοδυτικά που τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν πρόσκαιρα και θα δώσουν τοπικούς όμβρους, κυρίως στα ορεινά. Παράλληλα, στις διαθέσιμες προβλέψεις της ΕΜΥ διακρίνεται ότι στις μέγιστες τιμές η θερμοκρασία κινείται γενικά στα ηπειρωτικά γύρω στους 24 με 26 βαθμούς πριν τη μεταβολή.

Ο Θοδωρής Κολυδάς, στην προοπτική του καιρού έως τις 28 Απριλίου, τονίζει ότι η αφρικανική σκόνη έχει ουσιαστικά απομακρυνθεί και δεν διαφαίνεται άμεσα νέα μεταφορά που να επηρεάζει σημαντικά την καθημερινότητα. Ωστόσο, ξεκαθαρίζει ότι αυτό δεν σημαίνει πλήρως αίθριο καιρό: αναμένονται κατά διαστήματα αυξημένες αλλά κυρίως παροδικές νεφώσεις, που μπορεί να δίνουν τοπικές βροχές είτε λόγω ανοιξιάτικης αστάθειας είτε λόγω ασθενών διαταραχών. Σύμφωνα με την ανάλυσή του, η βόρεια Ελλάδα εμφανίζει τάση για ελαφρώς αυξημένες βροχοπτώσεις σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα, ενώ νοτιότερα οι τιμές κινούνται κοντά στα κλιματικά ή λίγο χαμηλότερα.

Το γενικό συμπέρασμα για το υπόλοιπο της εβδομάδας είναι ότι δεν διαμορφώνεται κάποιο ακραίο, παρατεταμένο επεισόδιο κακοκαιρίας σε εθνική κλίμακα. Αντίθετα, η εικόνα παραπέμπει σε μια τυπικά ανοιξιάτικη εναλλαγή: ζέστη στην έναρξη, τοπική αστάθεια κυρίως στα βόρεια και τα κεντρικά, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας στα μέσα της εβδομάδας και στη συνέχεια σταδιακή εξομάλυνση, με κατά τόπους μόνο βροχές.