Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ελλάδα απολαμβάνει σήμερα ηλιοφάνεια με θερμοκρασίες έως 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ η περιορισμένη ορατότητα λόγω ομίχλης απαιτεί προσοχή στις μετακινήσεις.

Από την Τετάρτη ένα βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία θα προκαλέσει βροχές και καταιγίδες, ξεκινώντας από τη δυτική Ελλάδα.

Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι στο Ιόνιο αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ από την Τετάρτη.

Η αστάθεια θα επηρεάσει σταδιακά περισσότερες περιοχές της χώρας προς το τέλος της εβδομάδας, με τις προγνώσεις να παραμένουν αβέβαιες.

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Η Ελλάδα απολαμβάνει σήμερα μια ανάπαυλα από τις αλλεπάλληλες κακοκαιρίες του Οκτωβρίου. Η ηλιοφάνεια κυριαρχεί στις περισσότερες περιοχές, η θερμοκρασία φτάνει τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι παραμένουν γενικά ασθενείς. Οι πρωινές ομίχλες και η περιορισμένη ορατότητα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, είναι το βασικό στοιχείο που απαιτεί προσοχή.

Η βελτίωση, ωστόσο, δεν θα διατηρηθεί παντού. Από την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου ένα βαρομετρικό χαμηλό στην περιοχή της Ιταλίας θα επηρεάσει σταδιακά τη δυτική Ελλάδα, φέρνοντας περισσότερες νεφώσεις, βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι στο Ιόνιο ενδέχεται να φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η πιο οργανωμένη μεταβολή διαφαίνεται από την Πέμπτη προς την Παρασκευή.

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Αθήνα: Ήλιος, ασθενείς άνεμοι και έως 23 βαθμοί

Στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Δεν αναμένονται αξιόλογες βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με την αναπαραγόμενη γενική πρόγνωση της ΕΜΥ. Στο κέντρο της Αθήνας οι τοπικές εκτιμήσεις δείχνουν περίπου 16–17 βαθμούς το πρωί και έως 23 το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, κυρίως από βόρειες διευθύνσεις 2 με 3 και κατά τόπους έως 4 μποφόρ. Η ορατότητα μπορεί να είναι τοπικά περιορισμένη τις πρώτες ώρες. Το βράδυ η θερμοκρασία στο κέντρο αναμένεται κοντά στους 19 βαθμούς. Για την Τετάρτη η τοπική πρόγνωση δίνει περίπου 16–23 βαθμούς και για την Πέμπτη έως 25, με αραιές νεφώσεις.

Θεσσαλονίκη: Ηλιοφάνεια, αλλά προσοχή στην πρωινή ομίχλη

Στη Θεσσαλονίκη η Τρίτη θα κυλήσει με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, αρχικά βορειοδυτικοί και σταδιακά νοτιοανατολικοί, 2 έως 4 μποφόρ. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα είναι πιθανή νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ.

Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν γενικά τους 22–23 βαθμούς, ενώ στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι χαμηλότερη. Η τοπική πρόγνωση για την πόλη δείχνει την Τετάρτη περίπου 15–21 βαθμούς και την Πέμπτη 16–22. Προς τα ξημερώματα της Παρασκευής υπάρχει ένδειξη πρόσκαιρης βροχής, με βελτίωση στη συνέχεια.

Η υπόλοιπη Ελλάδα: Πού θα φτάσει το θερμόμετρο

Στη δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου από 4 έως 22 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 6 έως 22–23, στην Ήπειρο από 6 έως 24 και στη Θεσσαλία από 8 έως 24. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά προβλέπονται γενικά 8 έως 23–24 βαθμοί, στα Επτάνησα 10 έως 22–24 και στο βόρειο και βορειοανατολικό Αιγαίο 9 έως 21–23.

Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο αναμένονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, με τοπικές ομίχλες στα χαμηλότερα υψόμετρα. Στη Θεσσαλία, στη Στερεά και στην Εύβοια δεν προβλέπεται σήμερα οργανωμένη ζώνη βροχών. Οι νεφώσεις θα αρχίσουν να αυξάνονται πρώτα στα δυτικά καθώς πλησιάζει το νέο σύστημα.

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Κρήτη: Ηλιοφάνεια μετά τις κακοκαιρίες

Στην Κρήτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως έως το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 13 έως 24 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν κατά κανόνα από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Στα Χανιά οι τοπικές εκτιμήσεις δείχνουν άνοδο έως τους 24 βαθμούς, με ήπιους ανέμους.

Η σημερινή βελτίωση είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη μετά τις πολύ μεγάλες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στο νησί το πρώτο μισό του Οκτωβρίου. Στην Κρήτη η προγνωστική τάση παραμένει σχετικά ήπια έως την Πέμπτη, με αρκετή ηλιοφάνεια και τοπικά υψηλότερες θερμοκρασίες. Η μεταβολή από τα δυτικά στο τέλος της εβδομάδας δεν επιτρέπει ακόμη ασφαλή λεπτομερή εκτίμηση για κάθε νομό.

Δωδεκάνησα: Έως 25 βαθμοί και εξασθένηση των βοριάδων

Στα Δωδεκάνησα προβλέπεται κυρίως αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 17 έως 25 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι και βορειοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν 3–4 μποφόρ και πρόσκαιρα νωρίς το πρωί έως 5.

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Στη Ρόδο η αναλυτική τοπική πρόγνωση δίνει περίπου 20 βαθμούς το πρωί και 23 το μεσημέρι, με ασθενείς δυτικούς έως βορειοδυτικούς ανέμους. Για την Τετάρτη και την Πέμπτη η μέγιστη προβλέπεται γύρω στους 25 βαθμούς, με αρκετή ηλιοφάνεια. Η νοτιοανατολική νησιωτική χώρα φαίνεται να επηρεάζεται λιγότερο από την πρώτη φάση της μεταβολής που πλησιάζει από το Ιόνιο.

Θάλασσες: Ήπιο Αιγαίο σήμερα, ενίσχυση στο Ιόνιο αύριο

Σήμερα Τρίτη, οι άνεμοι στα δυτικά θα στραφούν βαθμιαία σε νότιους 3–4 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα επικρατούν κυρίως ασθενείς έως μέτριοι άνεμοι, γενικά 2–4 μποφόρ, με τοπικά 5 στο νοτιοανατολικό τμήμα τις πρώτες πρωινές ώρες. Δεν τεκμηριώνεται από το γενικό δελτίο πανελλαδικό απαγορευτικό απόπλου.

Αύριο Τετάρτη αλλάζει κυρίως η εικόνα στο Ιόνιο: οι νοτιοανατολικοί άνεμοι προβλέπεται να φτάσουν τα 5–6 και τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ στο βόρειο Αιγαίο ανατολικοί 3–4 και στο νότιο Αιγαίο βορειοδυτικοί αντίστοιχης έντασης. Οι ταξιδιώτες πρέπει να επιβεβαιώνουν τα δρομολόγια με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα λιμεναρχεία, ιδιαίτερα από το βράδυ της Τετάρτης.

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Τετάρτη 21 Οκτωβρίου: Βροχές στα βορειοδυτικά και 7 μποφόρ στο Ιόνιο

Οι αραιές νεφώσεις στα βορειοδυτικά και στο Ιόνιο θα πυκνώσουν από το μεσημέρι. Προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως προς τα βορειοδυτικά. Στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα οι νεφώσεις θα αυξηθούν πρόσκαιρα, ενώ στο Αιγαίο θα διατηρηθούν περισσότερα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι στο Ιόνιο θα φτάσουν τα 5–6 και τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Για την Αθήνα η τοπική εκτίμηση δίνει 16–23 βαθμούς και για τη Θεσσαλονίκη 15–21. Στη Ρόδο αναμένονται περίπου 16–25 βαθμοί.

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου: Η αστάθεια πλησιάζει την Ήπειρο και τη Μακεδονία

Το βαρομετρικό χαμηλό που κινείται από την Ιταλία προς τα Βαλκάνια θα ευνοήσει νέες βροχές, αρχικά στο βόρειο Ιόνιο, στην Ήπειρο και στη δυτική Μακεδονία. Σταδιακά ενδέχεται να επηρεαστούν και τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, ενώ οι περισσότερες καταιγίδες τοποθετούνται προγνωστικά πάνω από θαλάσσιες περιοχές του Ιονίου.

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Στην Αττική και στο μεγαλύτερο μέρος του Αιγαίου η εικόνα παραμένει ηπιότερη. Η Αθήνα αναμένεται να φτάσει περίπου τους 25 βαθμούς, η Θεσσαλονίκη τους 22 και η Ρόδος τους 25. Στα Χανιά η τοπική εκτίμηση δείχνει πιθανή μέγιστη έως 27 βαθμούς, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η ίδια τιμή θα ισχύσει για όλη την Κρήτη.

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Παρασκευή 23 Οκτωβρίου: Πιθανή επέκταση βροχών σε περισσότερες περιοχές

Η Παρασκευή παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ως προς την εξέλιξη της αστάθειας. Το μέτωπο ενδέχεται να κινηθεί ανατολικότερα, με βροχές και τοπικές καταιγίδες σε τμήματα της δυτικής, βόρειας και κεντρικής Ελλάδας και πιθανή επέκταση σε ανατολικότερες περιοχές. Η ακριβής ένταση και διάρκεια παραμένουν αβέβαιες.

Για τη Θεσσαλονίκη οι τοπικές προγνώσεις δείχνουν πιθανότητα βροχής κυρίως τη νύχτα και νωρίς το πρωί, με στη συνέχεια βελτίωση και θερμοκρασία περίπου 15–21 βαθμούς. Για την Αθήνα η εκτίμηση παραμένει περίπου 18–25 βαθμοί, με κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Η Ρόδος μπορεί να φτάσει τους 26 βαθμούς.

Σάββατο 24 Οκτωβρίου: Περισσότερες νεφώσεις, χωρίς βεβαιότητα για γενικευμένη κακοκαιρία

Για το Σάββατο η εικόνα παραμένει πιο αβέβαιη. Οι διαθέσιμες τοπικές προγνώσεις δείχνουν κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, αλλά δεν τεκμηριώνουν από μόνες τους γενικευμένο επεισόδιο έντονων φαινομένων. Στην Αθήνα προβλέπονται περίπου 18–24 βαθμοί, στη Θεσσαλονίκη 14–19 και στη Ρόδο έως 26.

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Η πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών πρέπει να επανεκτιμηθεί καθώς θα γίνονται διαθέσιμα τα νεότερα επίσημα δελτία. Η κατάσταση στις θάλασσες θα εξαρτηθεί από τη θέση του μετώπου και την εξέλιξη των ανέμων.

Κυριακή 25 Οκτωβρίου: Η πρώτη τάση για το τέλος της εβδομάδας

Η προγνωστική αβεβαιότητα είναι αυξημένη για την Κυριακή. Οι πρώτες τοπικές εκτιμήσεις δείχνουν αρκετές νεφώσεις σε περιοχές της βόρειας Ελλάδας, με θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη περίπου 14–20 βαθμούς και πιθανότητα ασθενούς βροχής γύρω στο μεσημέρι.

Στην Αττική η τάση παραπέμπει σε ήπιες για την εποχή θερμοκρασίες και κατά διαστήματα νεφώσεις, χωρίς επαρκώς επαληθευμένη πλήρη ημερήσια κατανομή βροχών. Στη Ρόδο η θερμοκρασία ενδέχεται να πλησιάσει τους 24–25 βαθμούς. Για Κρήτη, Δωδεκάνησα και τις υπόλοιπες θαλάσσιες περιοχές δεν είναι ακόμη ασφαλής η αναλυτική πρόβλεψη ανά νησί.

Τι πρέπει να προσέξουμε

Σήμερα η προσοχή στρέφεται κυρίως στις ομίχλες και στην περιορισμένη ορατότητα νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ. Οι οδηγοί πρέπει να προσαρμόζουν την ταχύτητά τους στις συνθήκες και να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας.

Από την Τετάρτη οι μετακινήσεις και οι θαλάσσιες δραστηριότητες στο Ιόνιο χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή λόγω της ενίσχυσης των νοτιοανατολικών ανέμων. Για την Πέμπτη και την Παρασκευή οι νεότερες προγνώσεις θα καθορίσουν πού ακριβώς θα εκδηλωθούν οι βροχές και εάν θα χρειαστούν πρόσθετες προειδοποιήσεις.

Πηγές και έλεγχος στοιχείων

ΕΜΥ – επίσημη ιστοσελίδα και τακτικά δελτία | ΕΜΥ – προειδοποιήσεις | MeteoAlarm – Ελλάδα

meteo.gr – Δελτίο Τρίτης 20 Οκτωβρίου | meteo.gr – Αθήνα, αναλυτική πρόγνωση | meteo.gr – Θεσσαλονίκη, αναλυτική πρόγνωση

meteo.gr – Ρόδος, αναλυτική πρόγνωση | ΕΡΤ news – πρόγνωση Όλγας Παπαβγούλη, 19/10/2026 | Αναπαραγωγή γενικής πρόγνωσης ΕΜΥ, 20/10/2026