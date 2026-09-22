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Η ίδια τόνισε ότι η μακρά παραμονή στην εξουσία έχει κουράσει τους πολίτες, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει συγκεκριμένα πρόσωπα.

Παράλληλα υπογράμμισε την ανάγκη για σταθερή κυβέρνηση εν μέσω γεωπολιτικής ανασφάλειας, συγκρίνοντας τη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την αντιπολίτευση.

Η βουλευτής έθεσε ως προτεραιότητες για την επόμενη τετραετία τη μεταρρύθμιση στην Παιδεία και την ανασύσταση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η παρέμβαση της συνδύασε την υποστήριξη προς το κυβερνητικό έργο με την έντονη δημόσια κριτική για τη στάση μελών του υπουργικού συμβουλίου.

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Αυστηρή προειδοποίηση προς υπουργούς της κυβέρνησης απηύθυνε η Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας το πρωί της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας περιέγραψε φαινόμενα αλαζονείας, χωρίς να κατονομάσει τα πρόσωπα στα οποία αναφερόταν, και ζήτησε να σταματήσουν άμεσα.

«Βλέπω αλαζονεία»

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Η πρώην υπουργός χρησιμοποίησε τη λέξη «ξεκαβαλικέψουνε» για να περιγράψει την αλλαγή συμπεριφοράς που ζητά από ορισμένα κυβερνητικά στελέχη. Είπε επίσης ότι έπειτα από οκτώ χρόνια υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κουράσει, συνδέοντας την παρατήρησή της με τη μακρά παραμονή της ΝΔ στην εξουσία. Δεν έδωσε ονόματα και δεν ζήτησε ρητά απομάκρυνση συγκεκριμένων υπουργών.

Η σταθερότητα και ο πολιτικός κατακερματισμός

Η Μπακογιάννη αναφέρθηκε στην εναλλαγή ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας πριν από το 2010, η οποία, κατά την άποψή της, διευκόλυνε τη συνέχεια στη διοίκηση των υπουργείων. Περιέγραψε τον μεταγενέστερο πολιτικό κατακερματισμό ως φαινόμενο που παρατηρείται και στην Ευρώπη και συνδέεται με ευρύτερη δυσαρέσκεια προς το πολιτικό σύστημα. Υποστήριξε ότι, στο σημερινό περιβάλλον γεωπολιτικής ανασφάλειας, η σταθερή κυβέρνηση έχει ιδιαίτερη σημασία.

Τι είπε για Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα

Η βουλευτής υποστήριξε ότι η πολιτική σύγκριση θα γίνει μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και των Νίκου Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα. Εξέφρασε την εκτίμηση της ΝΔ ότι ο πρωθυπουργός διαχειρίζεται καλύτερα τη συγκυρία, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι έχει ελαττώματα. Επέκρινε την αντιπολίτευση για αιτήματα πρόσθετων δαπανών που, όπως ισχυρίστηκε, υπερβαίνουν τις δυνατότητες της χώρας, και διαχώρισε την άγνοια από τη σκόπιμη παραπληροφόρηση ως προς τα δημοσιονομικά όρια.

Παιδεία και Αγροτική Ανάπτυξη

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Για την επόμενη τετραετία έθεσε ως προτεραιότητες το περιεχόμενο της Παιδείας και την εκ βάθρων ανασύσταση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Μίλησε επικριτικά για σχολικά βιβλία, επικαλούμενη και την προσωπική της εμπειρία ως γιαγιά που προσπαθεί να εξηγήσει την Ιστορία.

Το διπλό μήνυμα

Η παρέμβασή της συνδύασε την υπεράσπιση της κυβερνητικής σταθερότητας με δημόσια κριτική σε συμπεριφορές μέσα στο υπουργικό συμβούλιο. Η προτροπή προς τους μη κατονομαζόμενους υπουργούς ήταν σαφής: να εγκαταλείψουν την αλαζονεία, την οποία η ίδια θεωρεί ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί χωρίς καθυστέρηση.

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