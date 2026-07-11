Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στον Ανισόπεδο Κόμβο Μεταμόρφωσης, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του οδικού δικτύου.

Οι εργασίες, που θα διαρκέσουν περίπου πέντε μήνες, περιλαμβάνουν περιορισμό στο πλάτος των λωρίδων κυκλοφορίας προς Λαμία και στον κλάδο σύνδεσης με την Αττική Οδό.

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης της σήμανσης το βράδυ της Δευτέρας και της Τρίτης, θα πραγματοποιηθούν διαδοχικοί προσωρινοί αποκλεισμοί λωρίδων στο συγκεκριμένο οδικό τμήμα.

Οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με μειωμένη ταχύτητα, να ακολουθούν την εργοταξιακή σήμανση και να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο για τις καθημερινές μετακινήσεις τους.

Οι περιορισμοί ενδέχεται να αρθούν νωρίτερα από το προγραμματισμένο χρονικό διάστημα, εφόσον οι εργασίες ολοκληρωθούν ταχύτερα από την αρχική εκτίμηση.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν για περίπου πέντε μήνες τις μετακινήσεις χιλιάδων οδηγών, τίθενται σε εφαρμογή στον Ανισόπεδο Κόμβο Μεταμόρφωσης.

Οι παρεμβάσεις αφορούν τόσο την Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας όσο και τον κλάδο σύνδεσης της Αττικής Οδού με τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών–Θεσσαλονίκης–Ευζώνων. Πρόκειται για ένα από τα πλέον επιβαρυμένα σημεία του οδικού δικτύου της Αττικής, όπου καθημερινά και ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής σχηματίζονται μεγάλες ουρές οχημάτων.

Advertisement

Advertisement

Οι εργασίες εντάσσονται στο έργο εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του κόμβου, με βασικό στόχο τη βελτίωση της κυκλοφοριακής ροής και τον περιορισμό των καθυστερήσεων που συχνά επεκτείνονται σε μεγάλο τμήμα της Αττικής Οδού.

Τι αλλάζει από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου

Από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και για χρονικό διάστημα περίπου πέντε μηνών θα περιοριστεί το πλάτος όλων των λωρίδων κυκλοφορίας στο ρεύμα της Εθνικής Οδού προς Λαμία.

Η στένωση θα αρχίζει από τον Ανισόπεδο Κόμβο Μεταμόρφωσης και θα εκτείνεται σε μήκος περίπου 500 μέτρων.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί τοπικός περιορισμός στην αριστερή πλευρά του κλάδου μέσω του οποίου τα οχήματα εισέρχονται από την Αττική Οδό στον αυτοκινητόδρομο προς Λαμία. Οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με μειωμένη ταχύτητα και να ακολουθούν τη σχετική εργοταξιακή σήμανση.

Νυχτερινές εργασίες και προσωρινοί αποκλεισμοί λωρίδων

Advertisement

Ιδιαίτερη προσοχή θα απαιτηθεί το βράδυ της Δευτέρας 13 Ιουλίου και της Τρίτης 14 Ιουλίου, όταν θα πραγματοποιηθεί η τοποθέτηση της προσωρινής σήμανσης στον αυτοκινητόδρομο.

Οι εργασίες θα εκτελούνται από τις 21:00 έως τις 06:00 της επόμενης ημέρας, στο τμήμα μεταξύ του 15,17ου και του 16,75ου χιλιομέτρου.

Κατά τη διάρκειά τους θα κλείνουν διαδοχικά η αριστερή, η μεσαία και εναλλάξ η δεξιά λωρίδα στο ρεύμα προς Λαμία. Στο ρεύμα προς Αθήνα θα διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία στην αριστερή λωρίδα.

Advertisement

Αυξημένος κίνδυνος καθυστερήσεων

Οι ρυθμίσεις είναι πιθανό να προκαλέσουν πρόσθετες καθυστερήσεις, ιδιαίτερα κατά την πρωινή έξοδο προς τη βόρεια Αττική και το απόγευμα, όταν αυξάνεται η επιστροφή των οχημάτων προς την Αθήνα.

Οι οδηγοί που χρησιμοποιούν καθημερινά τον κόμβο Μεταμόρφωσης θα πρέπει να υπολογίζουν περισσότερο χρόνο για τη διαδρομή τους, να αποφεύγουν τις απότομες αλλαγές λωρίδας και να τηρούν αυστηρά τα προσωρινά όρια ταχύτητας.

Advertisement

Σύμφωνα με την ενημέρωση, έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των οδηγών. Σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν ταχύτερα, οι περιορισμοί θα αρθούν πριν από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου πενταμήνου.