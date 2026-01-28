Σήμερα συμπληρώνω έναν χρόνο συνεργασίας με τη HuffPost Ελλάδας, ως σύμβουλος εκδόσεων και αρθρογράφος. Μια συνεργασία που ξεκίνησε με μεγάλη χαρά, όταν αποδέχθηκα την πρόταση της αγαπημένης φίλης και συναδέλφου Έμης Λιβάνιου, με την οποία μας συνδέουν χρόνια κοινής δημοσιογραφικής διαδρομής, από την πρωινή τηλεόραση του Star, με περισσότερα από 3.000 ρεπορτάζ και οδοιπορικά σε κάθε γωνιά της Ελλάδας αλλά και του κόσμου.

Σήμερα, η Έμη βρίσκεται στη θέση της εκδότριας της κορυφαίας διεθνούς ψηφιακής εφημερίδας στην ελληνική της έκδοση. Και αποδεικνύει καθημερινά ότι διαθέτει αυτό που λέμε «δημοσιογραφικό ένστικτο»: την ικανότητα να επιλέγει θέματα που δεν απλώς διαβάζονται, αλλά γράφουν υψηλά νούμερα αναγνωσιμότητας, χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα. Οι special edition συνεντεύξεις της με γνωστές προσωπικότητες αποτελούν πλέον σημείο αναφοράς.

Είμαι περήφανος που συνεργάζομαι με τη πιο δυναμική, αντικειμενική και ανεξάρτητη ψηφιακή εφημερίδα της χώρας. Μια εφημερίδα όπου οι δημοσιογράφοι έχουμε τη δυνατότητα να γράφουμε ελεύθερα, μέσα στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, ασκώντας κριτική τόσο στην κυβέρνηση όσο και στην αντιπολίτευση, αλλά και αναγνωρίζοντας ό,τι θετικό συμβαίνει.

Στη HuffPost Ελλάδας λειτουργούμε ως ομάδα. Έμπειροι δημοσιογράφοι, αλλά και νέοι, ταλαντούχοι συνάδελφοι. Το βασικό μας σύνθημα είναι ξεκάθαρο:

«Δεν δημοσιεύουμε τίποτα αν δεν το τσεκάρουμε».

Προτιμούμε να καθυστερήσουμε μια είδηση, παρά να γράψουμε κάτι που δεν είναι απολύτως ελεγμένο.

Και κάτι ακόμη που μας ξεχωρίζει: είμαστε η μόνη ψηφιακή εφημερίδα με ειδική κατηγορία για bloggers, δίνοντας φωνή σε Έλληνες πολίτες που θέλουν να εκφράσουν ελεύθερα την άποψή τους για όσα συμβαίνουν γύρω μας.

Σε αυτόν τον έναν χρόνο, είχα τη χαρά να συναντήσω ξανά παλιούς συναδέλφους – από τον ΑΝΤ1, την τηλεόραση Κόντρα και άλλους σταθμούς – αλλά και να γνωρίσω εξαιρετικούς επαγγελματίες, τα ονόματα των οποίων κοσμούν την «ταυτότητα» της έκδοσής μας, με επικεφαλής τον Διευθυντή Σύνταξης Αντώνη Φουρλή.

Άνθρωποι που κρατούν καθημερινά τον παλμό της επικαιρότητας, από την πολιτική και την οικονομία μέχρι τον πολιτισμό, την άμυνα, το life, τα διεθνή, το αστυνομικό και το ρεπορτάζ των Βρυξελλών.

Ναι είμαστε μία δυνατή ομάδα με φοβερή χημεία μεταξύ μας.

Ο προσωπικός μου απολογισμός αυτού του ενός χρόνου. Δουλειά που έκανα στο iPad με πολύ χαρά και με όσο γίνεται μεγαλύτερη υπευθυνότητα:

423 άρθρα και ρεπορτάζ

51 βίντεο, με κυριακάτικες παρεμβάσεις προς τον πρωθυπουργό

32 βίντεο με παρεμβάσεις σε υπουργούς ή σχόλια για την καθημερινότητα

46 διαδικτυακές συνεντεύξεις με πρόσωπα της πολιτικής, της οικονομίας και της τέχνης

40 βίντεο σχολιασμού της επικαιρότητας με τον Πάνο Κολιοπάνο. Έναν συνάδελφο δημοσιογράφο με τεράστια πορεία και εμπειρία, με τον οποίο δύο φορές την εβδομάδα – μέσα από τις βιντεοσυζητήσεις μας – σχολιάζουμε, τρολάρουμε, αναλύουμε και αποδομούμε την εσωτερική και διεθνή επικαιρότητα, την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Βασικός αρθρογράφος της εφημερίδας μας.

Κλείνοντας, θέλω – από τη θέση ευθύνης που έχω – να διαβεβαιώσω τους εκδότες μας, τον Πέτρο και την Έμη, τους οποίους αισθανόμαστε φίλους και συναγωνιστές, ότι θα συνεχίσουμε ακόμη πιο δυνατά, ακόμη πιο δυναμικά.

Στόχος μας είναι κάθε μήνα να ξεπερνάμε το προηγούμενο ρεκόρ.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, η HuffPost Ελλάδας κατέγραψε 7 εκατομμύρια αναγνώσεις.

Και αυτό είναι μόνο η αρχή.