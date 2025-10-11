Μια συνέντευξη πολύ ξεχωριστή, με πολύ συναίσθημα, αλλά και ευθύτητα στο λόγο του, έδωσε ο Τέρενς Κουίκ στο Λάμπρο Κωνσταντάρα για την εκπομπή «Ραντεβού ΣΚ» που μεταδίδεται από το κανάλι ΟΡΕΝ.

Μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τα όμορφα χρόνια της τηλεοπτικής συνεργασίας του με την Έμη Λιβανίου, με χιλιάδες ρεπορτάζ σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο αλλά και πολλές ώρες στούντιο. Συνεργασία που «κούμπωσε»πάλι αυτούς τους τελευταίους μήνες στην ελληνική έκδοση της κορυφαίας διεθνούς ψηφιακής εφημερίδας HuffPost.

Εκφράζοντας ευθέως την αρνητική άποψη που έχει για ορισμένες εκπομπές, της φουρνιάς των τελευταίων ετών, εκείνες που χειρίζονται περισσότερο τα λεγόμενα κουτσομπολίστικα θέματα, έσπευσε παράλληλα να πει τα καλύτερα λόγια τόσο για το Γιώργο Παπαδάκη, τόσο για την Τατιάνα Στεφανίδου, όσο και για τον Κωνσταντίνο Ζούλα.

Για τον Γιώργο Παπαδάκη είπε ότι θα μπορούσε να μείνει κι άλλο στη πρωινή του εκπομπή, εκφράζοντας όμως το παράπονο (και εδώ το έλεγε γελώντας), ότι δεν του έχει δώσει ποτέ το κινητό του τηλέφωνο και ότι δεν έχει τον πάρει ποτέ για να μιλήσουν.

Εργασιομανή και «μυρμήγκι» δουλειάς αποκάλεσε την Τατιάνα Στεφανίδου με την οποία παρουσίαζαν μαζί Ειδήσεις στον ΑΝΤ1 και άσκησε ευθεία κριτική στο Σκάι χρεώνοντας στο κανάλι την διακοπή της φετινής εκπομπής της. Εξιστόρησε παράλληλα ένα άγνωστο περιστατικό από τις πρώτες εποχές του δεσμού της με το Νίκο Ευαγγελάτο, με τον οποίο το συνδέει μια καλή φιλία από τότε. Όπως δεν παρέλειψε να κάνει και ειδική αναφορά στο Νίκο Χατζηνικολάου, ο οποίος μάλιστα τον είχε καλεσμένο πριν από τρία χρόνια στο «Ενώπιος ενωπίω» και στη συνέχεια συνεργάτη του με τρεις εκπομπές στο ραδιοφωνικό σταθμό

Επαίνεσε τον Κωνσταντίνο Ζούλα για τη δουλειά που έκανε στην κρατική τηλεόραση. « Του χρωστάνε πολλά για το δημιούργημα του εκεί σε όλα τα επίπεδα» σχολίασε.

Απαντώντας σε ερώτηση αν έχει κουραστεί απ’ όλα αυτά τα χρόνια, τα 59, που δουλεύει στην δημοσιογραφία, είπε την εξής φράση: « Όπως ο ηθοποιός πέθαίνει πάνω στη σκηνή, έτσι και εγώ θα φύγω πληκτρολογώντας μέχρι το τελευταίο λεπτό, το iPad που έχω στα χέρια μου»

Εξαιρετικά συγκινητικό ήταν το τελείωμα της εκπομπής, όταν ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έδειξε στον Τέρενς Κουίκ μία φωτογραφία με την κόκκινη ALFA ROMEO που είχε ο αείμνηστος πατέρας του, ο Δημήτρης Κωνσταντάρας και την οποία είχε αγοράσει ο Τέρενς. Μια φωτογραφία, το αυτοκίνητο, με τον Δημήτρη όρθιο δίπλα, που την πήρε στα χέρια του, την φίλησε, δάκρυσε και είπε: «Τι μου έκανες τώρα»…