Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο καιρός παραμένει καλοκαιρινός με υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες κορυφώνονται σήμερα Κυριακή φτάνοντας τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλία.

Στο Αιγαίο πνέουν ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ, ενώ οι αρχές προειδοποιούν για υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών λόγω της ξηρασίας.

Από τη Δευτέρα αναμένεται μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας, κυρίως στη βόρεια και ανατολική χώρα, λόγω καθόδου ψυχρότερων αερίων μαζών.

Παρά τη σταδιακή πτώση του υδραργύρου, το σκηνικό του καιρού παραμένει θερμό για την εποχή έως και την Πέμπτη, χωρίς ενδείξεις για φθινοπωρινή κακοκαιρία.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το φθινόπωρο υπάρχει προς το παρόν μόνο στο ημερολόγιο. Η Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου ξημερώνει με καθαρά καλοκαιρινά χαρακτηριστικά, ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, υψηλές θερμοκρασίες και ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr δίνει σήμερα μέγιστες έως 38 βαθμούς στη Θεσσαλία και έως 37 σε Μακεδονία, Θράκη και Ιόνιο, χαρακτηρίζοντας τις θερμοκρασίες «πολύ υψηλές για την εποχή». Στο Αιγαίο οι βόρειοι άνεμοι θα φθάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Advertisement

Advertisement

Η γενική εικόνα μέχρι και την Πέμπτη είναι περισσότερο καλοκαιρινή παρά φθινοπωρινή. Εκεί όπου εμφανίζεται μία διαφοροποίηση μεταξύ των προγνώσεων είναι στην ένταση της ζέστης από τη Δευτέρα και μετά: ο Κλέαρχος Μαρουσάκης βλέπει πολύ θερμές αέριες μάζες και τοπικά 36-37°C, ενώ ο Θοδωρής Κολυδάς διατηρεί μεν το θερμό μοτίβο, αλλά έχει επισημάνει ότι από την Τρίτη ψυχρότερες αέριες μάζες από βορρά μπορούν να ρίξουν λίγο τη θερμοκρασία κυρίως στη βόρεια Ελλάδα.

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – Η πιο ζεστή ημέρα

Ηλιοφάνεια σχεδόν παντού, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Δεν προκύπτει εικόνα οργανωμένης κακοκαιρίας ή σημαντικών βροχοπτώσεων.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37-38°C στη Θεσσαλία, έως 37°C σε περιοχές Μακεδονίας, Θράκης και Ιονίου και περίπου 35-36°C σε μεγάλο μέρος της Στερεάς και της Πελοποννήσου. Στην Κρήτη έως 35°C και στις Κυκλάδες γύρω στους 34°C.

Αθήνα: Ηλιοφάνεια, με τη μέγιστη γύρω στους 35-36°C και ελάχιστη περί τους 24-25°C. Η νεότερη διαθέσιμη πρόγνωση που έχουμε για την πόλη δίνει 36°C, ενώ η ΕΜΥ σε προηγούμενη ενημέρωσή της τοποθετούσε τη μέγιστη στους 35°C.

Θεσσαλονίκη: Πολύ ζεστή ημέρα, με το meteo να προβλέπει περίπου 25 έως 37°C στο κέντρο. Οι άνεμοι θα είναι ασθενέστεροι από εκείνους του Αιγαίου, κυρίως 2-4 και τοπικά 5 μποφόρ.

Advertisement

Άνεμοι – θάλασσες: Το σημαντικότερο στοιχείο για όσους ταξιδεύουν είναι το μελτέμι. Στο Αιγαίο οι βοριάδες φθάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ, επομένως κατά τόπους η θάλασσα θα είναι κυματώδης, ιδιαίτερα στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο.

Πυρκαγιές: Η ζέστη, η ξηρασία και οι βοριάδες απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Ο επίσημος ημερήσιος χάρτης της Πολιτικής Προστασίας για τις 6 Σεπτεμβρίου έχει ήδη εκδοθεί, ενώ σε περιοχές όπως οι Σέρρες οι τοπικές πυροσβεστικές αρχές προειδοποιούν για υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – Παραμένει το καλοκαίρι

Advertisement

Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με τη ζέστη να εξακολουθεί να είναι το βασικό χαρακτηριστικό. Τοπικά, κυρίως στη δυτική και νότια ηπειρωτική Ελλάδα, οι θερμοκρασίες μπορούν να κινηθούν στους 35-37°C.

Ο Μαρουσάκης έχει τοποθετήσει από τη Δευτέρα την έναρξη νέας ενίσχυσης των θερμών αερίων μαζών, με μέγιστες τοπικά 36-37°C.

Στην Αθήνα αναμένεται μία πρώτη μικρή υποχώρηση, γύρω στους 33°C, ενώ στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα στη βόρεια χώρα η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί από τα σημερινά πολύ υψηλά επίπεδα.

Advertisement

Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παραμένουν αισθητοί, χωρίς πάντως να φαίνεται νέα γενικευμένη επιδείνωση του καιρού.

ΤΡΙΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – Μικρή ανάσα κυρίως στα βόρεια

Εδώ βρίσκεται και η πιο ενδιαφέρουσα μεταβολή της πενθήμερης πρόγνωσης.

Advertisement

Ο Θοδωρής Κολυδάς έχει επισημάνει την κάθοδο ψυχρότερων αερίων μαζών από βορρά και βορειοανατολικά, που μπορεί να οδηγήσει σε μικρή πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στη Μακεδονία και τη Θράκη. Δεν πρόκειται όμως για είσοδο σε πραγματικά φθινοπωρινό καιρό.

Advertisement

Στα ανατολικά οι μέγιστες αναμένεται γενικά να περιοριστούν περίπου στους 32-34°C, ενώ στα δυτικά θα παραμένουν υψηλότερες. Μία προγνωστική ανάλυση για τις 7-8 Σεπτεμβρίου δίνει πολύ μεγάλη πιθανότητα μόνο για λίγα μεμονωμένα φαινόμενα στα ηπειρωτικά ορεινά, περισσότερο στη δυτική και νότια Πελοπόννησο.

Αθήνα: Περίπου 31°C, με ηλιοφάνεια.

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – Ήλιος και θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά

Advertisement

Δεν φαίνεται κάποια γενικευμένη μεταβολή. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές, με κατά τόπους πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά.

Οι θερμοκρασίες θα κινούνται γενικά σε καλοκαιρινά επίπεδα, αλλά χαμηλότερα από το σημερινό αποκορύφωμα.

Αθήνα: Περίπου 32°C, με ελάχιστη κοντά στους 19°C.

Το σημαντικό είναι ότι παρά τη μικρή υποχώρηση, δεν έχουμε ακόμη κανονική είσοδο του φθινοπώρου. Αυτό είναι και το βασικό μήνυμα της ανάλυσης Κολυδά για το πρώτο δεκαήμερο: θερμές αέριες μάζες παραμένουν στην περιοχή μας και οι θερμοκρασίες εξακολουθούν να είναι υψηλές για την εποχή.

ΠΕΜΠΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – Σταθερά καλοκαιρινή εικόνα

Η Πέμπτη διατηρεί το ίδιο μοτίβο: αρκετή ηλιοφάνεια, περιορισμένη πιθανότητα οργανωμένων βροχών και θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά επίπεδα για τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Στην Αθήνα η μέγιστη υπολογίζεται γύρω στους 32°C. Στις θερμότερες κλειστές πεδιάδες της ηπειρωτικής χώρας οι τιμές μπορούν να είναι υψηλότερες — ενδεικτικά, στη Λάρισα οι σημερινές προγνώσεις δίνουν περίπου 34°C.

Τι κρατάμε για το πενθήμερο

Ουσιαστικά έχουμε τρεις φάσεις: κορύφωση της ζέστης σήμερα Κυριακή με τοπικά 38°C, διατήρηση του καλοκαιρινού σκηνικού τη Δευτέρα και στη συνέχεια μικρή υποχώρηση από την Τρίτη κυρίως στα βόρεια και ανατολικά.

Δεν διαφαίνεται μέχρι την Πέμπτη οργανωμένη φθινοπωρινή κακοκαιρία. Η βασική επιφύλαξη αφορά τοπικές απογευματινές αστάθειες στα ηπειρωτικά και φυσικά τους ανέμους στο Αιγαίο.

Η μεγαλύτερη απόκλιση των πηγών αφορά τις θερμοκρασίες της νέας εβδομάδας: ο Μαρουσάκης δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη νέα μεταφορά θερμών αερίων μαζών και στα τοπικά 36-37°C, ενώ η νεότερη τάση για Αθήνα και ανατολικά δείχνει σαφέστερη υποχώρηση προς τους 31-33°C από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη. Δεν είναι απαραίτητα αντίφαση: οι πολύ υψηλές τιμές μπορούν να εντοπιστούν στις θερμότερες ηπειρωτικές περιοχές, την ώρα που τα ανατολικά παράκτια και η Αττική επηρεάζονται περισσότερο από τους βοριάδες.