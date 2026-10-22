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Ο τραγουδιστής ισχυρίστηκε δημόσια ότι το ζευγάρι έχει κερδίσει όλες τις δικαστικές υποθέσεις στις οποίες έχει εμπλακεί μέχρι σήμερα.

Ο δικηγόρος του επιχειρηματία διέψευσε τον ισχυρισμό, επικαλούμενος τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου που επιτάσσει την επιστροφή χρημάτων και την προσφυγή της πλευράς των καλλιτεχνών στον Άρειο Πάγο.

Η συνολική οικονομική απαίτηση του επιχειρηματία ανέρχεται πλέον σε 100.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των τόκων και των δικαστικών εξόδων.

Η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης της απόφασης παραμένει προσωρινά σε αναστολή εν αναμονή της τελικής δικαστικής κρίσης από τον Άρειο Πάγο.

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Η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη με γνωστό επιχειρηματία, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης. Η υπόθεση ήρθε ξανά στο προσκήνιο μετά τις δηλώσεις του τραγουδιστή το βράδυ της Τετάρτης (21/10/2026), όταν υποστήριξε ότι το ζευγάρι έχει κερδίσει όλες τις δικαστικές υποθέσεις στις οποίες έχει εμπλακεί.

«Ό,τι δικαστήριο έχει γίνει και έχει μπλεχτεί το όνομά μας, τα έχουμε κερδίσει όλα, αλλά κανείς δεν έχει κάτσει να γράψει ότι τα έχουμε κερδίσει γιατί δεν κάνει τα κλικ που θα κάνει αυτό που γράφει ότι χρωστάμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δημοφιλής τραγουδιστής.

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Η θέση του επιχειρηματία

Ο δικηγόρος του επιχειρηματία, Νίκος Αγαπηνός, απάντησε στις δηλώσεις του Διονύση Σχοινά μέσα από την εκπομπή «Happy Day» την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026, εξηγώντας τη δική του πλευρά σχετικά με την πορεία της δικαστικής διαμάχης.

«Η αγωγή πρωτόδικα του επιχειρηματία απερρίφθη για νομικούς λόγους. Δεν μπήκε το δικαστήριο στην ουσία. Θεραπεύτηκαν αυτοί οι νομικοί λόγοι με την έφεση.

Ήρθε το δικαστήριο, δέχθηκε την αγωγή σε ό,τι αφορά το ζήτημα της επιστροφής των προκαταβολών για υπηρεσίες που δεν παρασχέθηκαν, των σαράντα χιλιάδων σε ό,τι αφορά τον κύριο Σχοινά και είκοσι για την κυρία Γαρμπή. Απέρριψε το αίτημα της ηθικής βλάβης. Αυτή η απόφαση είναι μια τελεσίδικη απόφαση. Η πλευρά του κυρίου Σχοινά και της κυρίας Γαρμπή προσέφυγε στον Άρειο Πάγο», είχε αρχικά ο Νίκος Αγαπηνός.

Στη συνέχεια, ο δικηγόρος αναφέρθηκε στις οικονομικές αξιώσεις του επιχειρηματία απέναντι στον Διονύση Σχοινά και την Καίτη Γαρμπή, ενώ μίλησε και για τις προσπάθειες που έγιναν προκειμένου να επιλυθεί η διαφορά εξωδικαστικά.

«Η απαίτηση πλέον μαζί με τους τόκους και τα έξοδα είναι της τάξεως των 100,000 ευρώ. Εμείς δε δεχόμαστε λοιπόν μια πρόταση συμβιβαστική των πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ. Αυτή ήταν η δική μου εισήγηση, την οποία αποδέχθηκε ο επιχειρηματίας.

Εμείς κάναμε μια πρόταση και το λέω ευθέως αυτό για να καταλάβετε ότι δεν υπήρξε κακή πίστη. Των ογδόντα χιλιάδων ευρώ. Γιατί είναι τα χρήματα που είχε δώσει ο επιχειρηματίας και τα έξοδα που έχει κάνει. Πολύ απλά», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι η πλευρά τους δεν είναι διατεθειμένη να διαπραγματευτεί το συγκεκριμένο ποσό.

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Αγαπηνός: Αναμονή για τον Άρειο Πάγο και προειδοποίηση για αύξηση του ποσού





Ο Νίκος Αγαπηνός αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο αναγκαστικής εκτέλεσης της δικαστικής απόφασης, διευκρινίζοντας ότι προς το παρόν η διαδικασία έχει ανασταλεί, έως ότου ο Άρειος Πάγος εξετάσει την υπόθεση.

«Υπάρχει αναστολή. Περιμένουμε τον Άρειο Πάγο. Όμως αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά προσαυξάνουν δαπάνες, τόκους γιατί έχουμε τόκους της τάξεως του δέκα τοις εκατό ετησίως και βεβαίως, εάν έρθουμε μετά τον Άρειο Πάγο να κάνουμε μια άλλη πρόταση, θα μιλάμε για ένα ακόμα πολύ μεγαλύτερο ποσό», σημείωσε.

Ερωτηθείς για τον ισχυρισμό του Διονύση Σχοινά ότι έχει κερδίσει όλες τις δικαστικές υποθέσεις, ο δικηγόρος διαφώνησε, επικαλούμενος την απόφαση του Εφετείου και την υποχρέωση καταβολής των χρημάτων.

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«Αντιλαμβάνεστε ότι όταν υπάρχει μια απόφαση του Εφετείου, που είναι μια τελεσίδικη απόφαση και σου επιτάσσει να καταβάλεις τα χρήματα και μάλιστα έχεις κάνει και μια προσπάθεια, άσχετα αν είναι ανεπαρκής, για επίλυση της διαφοράς, μετά λες δεν χρωστάω τίποτα. Θεωρώ ότι κανείς στις δημόσιες τοποθετήσεις του πρέπει να είναι προσεκτικός. Εκτός και αν αποδέχεται κανείς ότι είναι αδαής και λέει ό,τι του έρθει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Αγαπηνός.