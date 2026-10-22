Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Διονύσης Σχοινάς διέψευσε δημόσια τις πληροφορίες περί οφειλής εκατό χιλιάδων ευρώ στον επιχειρηματία Γιάννη Τσακουμάκο, υποστηρίζοντας πως έχει κερδίσει όλες τις δικαστικές διαμάχες.

Ο δικηγόρος του επιχειρηματία, Νίκος Αγαπηνός, αντέκρουσε τους ισχυρισμούς του καλλιτέχνη αναφέροντας πως το Εφετείο εξέδωσε τελεσίδικη απόφαση που δικαιώνει τον πελάτη του.

Η πλευρά του επιχειρηματία διευκρίνισε ότι το ποσό της απαίτησης ανέρχεται στις εκατό χιλιάδες ευρώ, συμπεριλαμβανομένων τόκων και εξόδων της δικαστικής διαδικασίας.

Το ζευγάρι έχει προσφύγει στον Άρειο Πάγο, ενώ η πλευρά του επιχειρηματία αναμένει την εκδίκαση της υπόθεσης, απορρίπτοντας κάθε συμβιβαστική πρόταση χαμηλότερου οικονομικού τιμήματος.

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Μεγάλη έκπληξη προκάλεσε το βράδυ της Τετάρτης μια δήλωση που έκανε ο Διονύσης Σχοινάς αναφορικά με τη δικαστική διαμάχη που έχει εκείνος και η σύζυγός του, Καίτη Γαρμπή με τον γνωστό επιχειρηματία Γιάννη Τσακουμάκο. Μια διαμάχη που δικαίωσε τον τελευταίο στο Εφετείο με το διάσημο ζευγάρι να καλείται να τον αποζημιώσει με το ιλιγγιώδες ποσό των 100 χιλιάδων ευρώ ενώ σε λίγο καιρό οι αντίδικοι θα συναντηθούν ξανά στον Άρειο Πάγο.

«Όταν ένα site ή ένας δημοσιογράφος ανεβάσει μια είδηση η οποία έχει δυνατό βάρος και μπορεί να κάνει πολλά κλικ, οι συνάδελφοι και τα άλλα site και άλλοι δημοσιογράφοι αναπαράγουν αυτή την είδηση χωρίς να διασταυρώσουν άμα είναι αληθινή. Γράψανε διάφορα πράγματα ότι χρωστάμε, ότι γίνονται διάφορα δικαστήρια. Λοιπόν, δεν συμβαίνει τίποτα απ’ όλα αυτά», ανέφερε αρχικά ο Διονύσης Σχοινάς.

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«Ό,τι δικαστήριο έχει γίνει και έχει μπλεχτεί το όνομά μας, τα έχουμε κερδίσει όλα, αλλά κανείς δεν έχει κάτσει να γράψει ότι τα έχουμε κερδίσει γιατί δεν κάνει τα κλικ που θα κάνει αυτό που γράφει ότι χρωστάμε», πρόσθεσε.

Ο Διονύσης Σχοινάς επέμεινε ότι δεν χρωστάει 100.000 ευρώ μαζί με τη σύζυγό του στον γνωστό επιχειρηματία: «Κανένα, ποτέ. Ό,τι δικαστήριο έχει γίνει τα έχουμε κερδίσει όλα. Ξαφνικά μας βγάζουν τα site ότι είμαστε ανέντιμοι και ότι ξαφνικά δεν πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας. Ό,τι και να έχει γραφτεί δεν συμβαίνει τίποτα. Όλα τα δικαστήρια που έχουν γίνει τα έχουμε κερδίσει».

«Απλά είμαστε άνθρωποι που δεν θέλουμε να το φωνάζουμε. Μπορώ να κάνω μηνύσεις, μπορώ να κάνω αγωγές, μπορώ να κάνω εξώδικα. Για ποιο λόγο; Κάθε φορά να βγαίνουμε και να λέμε “δεν είμαι ελέφαντας”;», απόρησε ο Διονύσης Σχοινάς.

Νίκος Αγαπηνός: «Ο Διονύσης Σχοινάς πρέπει να είναι προσεκτικός στις δημόσιες τοποθετήσεις του»

Το πρωί της Πέμπτης ο δικηγόρος του επιχειρηματία, Νίκος Αγαπηνός, απάντησε σε όσα υποστήριξε ο Διονύσης Σχοινάς μέσα από το Happy Day δίνοντας μία τελείως διαφορετική εκδοχή:

«Η αγωγή πρωτόδικα του επιχειρηματία απερρίφθη για νομικούς λόγους. Δεν μπήκε το δικαστήριο στην ουσία. Θεραπεύτηκαν αυτοί οι νομικοί λόγοι με την έφεση. Ήρθε το δικαστήριο, δέχθηκε την αγωγή σε ό,τι αφορά το ζήτημα της επιστροφής των προκαταβολών για υπηρεσίες που δεν παρασχέθηκαν, των 40 χιλιάδων σε ό,τι αφορά τον κύριο Σχοινά και 20 (χιλιάδων ευρώ) για την κυρία Γαρμπή. Απέρριψε το αίτημα της ηθικής βλάβης. Αυτή η απόφαση είναι μια τελεσίδικη απόφαση. Η πλευρά του κυρίου Σχοινά και της κυρίας Γαρμπή προσέφυγε στον Άρειο Πάγο», είχε αρχικά ο Νίκος Αγαπηνός αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα ότι τα περιουσιακά στοιχεία είναι ανύπαρκτα.

«Η απαίτηση πλέον μαζί με τους τόκους και τα έξοδα είναι της τάξεως των εκατό χιλιάδων ευρώ. Εμείς δεν δεχόμαστε λοιπόν μια πρόταση συμβιβαστική των 55 χιλιάδων ευρώ. Αυτή ήταν η δική μου εισήγηση, την οποία αποδέχθηκε ο επιχειρηματίας. Εμείς κάναμε μια πρόταση- και το λέω ευθέως αυτό για να καταλάβετε ότι δεν υπήρξε κακή πίστη- των 80 χιλιάδων ευρώ. Γιατί είναι τα χρήματα που είχε δώσει ο επιχειρηματίας και τα έξοδα που έχει κάνει. Πολύ απλά», πρόσθεσε, ξεκαθαρίζοντας πως το συγκεκριμένο ποσό δεν είναι διαπραγματεύσιμο από την πλευρά τους.

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Ο Διονύσης Σχοινάς, η Καίτη Γαρμπή και ο γιος τους, Δημήτρης.

«Υπάρχει αναστολή. Περιμένουμε τον Άρειο Πάγο. Όμως αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά προσαυξάνουν δαπάνες, τόκους γιατί έχουμε τόκους της τάξεως του 10% ετησίως και βεβαίως, εάν έρθουμε μετά τον Άρειο Πάγο να κάνουμε μια άλλη πρόταση, θα μιλάμε για ένα ακόμα πολύ μεγαλύτερο ποσό», σημείωσε.

«Αντιλαμβάνεστε ότι όταν υπάρχει μια τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου και σου επιτάσσει να καταβάλεις τα χρήματα και μάλιστα έχεις κάνει και μια προσπάθεια, άσχετα αν είναι ανεπαρκής, για επίλυση της διαφοράς, μετά λες δεν χρωστάω τίποτα. Θεωρώ ότι κανείς στις δημόσιες τοποθετήσεις του πρέπει να είναι προσεκτικός. Εκτός και αν αποδέχεται κανείς ότι είναι αδαής και λέει ό,τι του έρθει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή τόνισε ότι η εκπομπή επικοινώνησε και με τον δικηγόρο που έχει προσλάβει ο Διονύσης Σχοινάς και η Καίτη Γαρμπή, Πέτρο Καϊμακάμη, ο οποίος όμως απάντησε «ουδέν σχόλιο». «Τον τιμά τον κύριο Καϊμακάμη το “ουδέν σχόλιο”, γιατί κάτι περίπου τέτοιο θα έλεγα κι εγώ», σχολίασε ο Νίκος Αγαπηνός.

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