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Η εισαγγελέας υπογράμμισε την αδιαφορία των πρώην αξιωματούχων κατά τη διαχείριση της κρίσης, επισημαίνοντας την έλλειψη συντονισμού και τη μη λήψη μέτρων προστασίας των πολιτών.

Η δικαστική απόφαση βασίστηκε στην ανάγκη επιβολής ποινής ανάλογης με τη σοβαρότητα των εγκλημάτων και την απώλεια εκατόν δύο ανθρώπινων ζωών.

Η ενοχή των κατηγορουμένων παραμένει αμετάκλητη, ενώ η διαδικασία αφορούσε αποκλειστικά το ζήτημα του ελαφρυντικού μετά την αναπομπή της υπόθεσης από τον Άρειο Πάγο.

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Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων αποφάσισε να μην αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου στον πρώην αρχηγό της Πυροσβεστικής Σωτήρη Τερζούδη, τον πρώην υπαρχηγό Βασίλη Ματθαιόπουλο και τον πρώην γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Ιωάννη Καπάκη, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι.

Το Ανώτατο Δικαστήριο είχε αναπέμψει την υπόθεση ως προς το συγκεκριμένο σκέλος, κρίνοντας ότι η προηγούμενη απόφαση δεν αιτιολογούσε επαρκώς την απόρριψη του αιτήματος.

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Σήμερα, από τους τρεις, οι Βασίλης Ματθαιόπουλος και Ιωάννης Καπάκης έχουν αποφυλακιστεί μετά την έκτιση της ποινής τους, ενώ ο Σωτήρης Τερζούδης παραμένει έγκλειστος.

Κατά την αγόρευσή της, η εισαγγελέας ανέφερε ότι «οι κατηγορούμενοι επέδειξαν αδιαφορία των πραγματικών περιστατικών», με τραγικό αποτέλεσμα «102 ασύλληπτους θανάτους και 32 άτομα με βαριές βλάβες».

Η εισαγγελική λειτουργός στάθηκε στη διαχείριση των πυροσβεστικών δυνάμεων, επισημαίνοντας ότι οι πρώην υψηλόβαθμοι αξιωματικοί είχαν αγνοήσει τις προειδοποιήσεις που είχαν υπάρξει ήδη από την προηγούμενη ημέρα για τα ακραία καιρικά φαινόμενα και «άφησαν αβοήθητους τους πολίτες μπροστά στην πύρινη λαίλαπα».

«Προτίμησαν να στείλουν πυροσβεστικά μέσα σε περιοχές άλλες, όπως στα Ίσθμια και την Κινέτα. Δεν προχώρησαν σε καμία συντονισμένη ενέργεια για διάσωση, δεν έδωσαν οδηγίες, ούτε κατευθύνσεις παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις από τον κόσμο ούτε συντόνισαν τις αρμόδιες δυνάμεις», επεσήμανε.

Η εισαγγελέας σημείωσε ακόμη πως «τυχόν αναγνώριση ελαφρυντικού θα οδηγήσει σε μειωμένη ποινή και “δυσανάλογη” της βλάβης που προκλήθηκε και της απαξίας των τελεσθέντων εγκλημάτων».

Η επανεκδίκαση του συγκεκριμένου σκέλους είχε οριστεί μετά την υπ’ αριθμ. 694/2026 απόφαση του Αρείου Πάγου, ενώ ήδη από τις αρχές Σεπτεμβρίου είχε γίνει γνωστό ότι οι τρεις καταδικασθέντες θα επέστρεφαν στο Εφετείο για το ζήτημα του ελαφρυντικού.

Για την τραγωδία στο Μάτι είχαν καταδικαστεί συνολικά δέκα κατηγορούμενοι, ενώ έντεκα είχαν απαλλαγεί. Το Εφετείο είχε αποφασίσει την έκτιση των ποινών για τέσσερις από τους καταδικασθέντες: τον Σωτήρη Τερζούδη, τον Βασίλη Ματθαιόπουλο, τον Ιωάννη Φωστιέρη και τον Ιωάννη Καπάκη.

Η σημερινή διαδικασία αφορούσε αποκλειστικά το ελαφρυντικό του σύννομου βίου για τους Τερζούδη, Ματθαιόπουλο και Καπάκη και δεν έθετε εκ νέου υπό κρίση την ενοχή τους, η οποία έχει ήδη καταστεί αμετάκλητη μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου.