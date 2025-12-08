Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (29/11) στην οδό Αγίων Πάντων, στην Καλλιθέα, όταν αυτοκίνητο που παραβίασε το στοπ παρέσυρε ένα 17χρονο αγόρι που οδηγούσε μηχανή.

Το όχημα, αντί να σταματήσει, εγκατέλειψε αμέσως τον τόπο του ατυχήματος. Βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε το ΕΡΤnews κατέγραψε το αυτοκίνητο που χτύπησε και εγκατέλειψε το 17χρονο, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

Ο 17χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο και μεταφέρθηκε άμεσα στον Ερυθρό Σταυρό, όπου έλαβε την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πήρε σύντομα εξιτήριο και η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού που προκάλεσε το ατύχημα, ο οποίος παραμένει ασύλληπτος μέχρι στιγμής.