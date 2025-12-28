Καλύτερη είναι η εικόνα σήμερα Κυριακή (28/12) στα αγροτικά μπλόκα. Τα περισσότερα προβλήματα περιορίζονται σε Κάστρο και Μαρτίνο, όπου οι αγρότες έχουν ανοίξει την μία λωρίδα κυκλοφορίας, και έχουν συγκεντρωθεί αρκετά οχήματα, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Ειδικότερα, στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος του Κάστρου, οι εκδρομείς εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές καθυστερήσεις, που φτάνουν ή και ξεπερνούν σε κάποιες περιπτώσεις τα 30-40 λεπτά. Οι αγρότες παραμένουν στο σημείο με τα τρακτέρ τους, έχουν ανοίξει την μία λωρίδα κυκλοφορίας, ωστόσο η συμφόρηση είναι μεγάλη και στο σημείο πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Τροχαία.

Ανοιχτά διόδια σε Νίκαια και Μάλγαρα

Αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας ανέβασαν τις μπάρες στα διόδια του Μακρυχωρίου, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο την επιστροφή για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων. Αντίστοιχη ήταν και η κίνηση στα διόδια των Σοφάδων στην Καρδίτσα, με τις κινητοποιήσεις να συνεχίζονται παρόλα αυτά και αύριο (29/12).

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ετοιμάζονται να κλείσουν παρακαμπτήριες οδούς στην Θεσσαλία και να εισέλθουν με τα τρακτέρ τους εντός της πόλης της Λάρισας

Παράλληλα, οι αγρότες με κοινή απόφαση, άνοιξαν το μεσημέρι της Κυριακής (29/12) τα διόδια των Μαλγάρων, στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, με σκοπό να διευκολύνουν την επιστροφή των εκδρομέων στις βάσεις τους. Την ίδια στιγμή, μέσα στις επόμενες μέρες, οι αγρότες θα συμμετέχουν σε σύσκεψη στα Μάλγαρα, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τις επόμενες κινήσεις τους.

Η στάση της κυβέρνησης

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, ο ειλικρινής διάλογος είναι αυτός που θα φέρει τις λύσεις στα προβλήματα των αγροτών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν στάθηκε μόνο στην πρόσκληση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη για διάλογο, αλλά και στο συνολικό πλαίσιο που έχει ως στόχο την εξεύρεση λύσεων στα αιτήματα του αγροτικού κόσμου. Παράλληλα, ο Π. Μαρινάκης χαρακτηρίζει ως θετική εξέλιξη την στάση των 14 μπλόκων να δημιουργήσουν τις συνθήκες για διάλογο.

Οι αγρότες εμφανίζονται αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους ενόψει Πρωτοχρονιάς, ενώ στις σημερινές δηλώσεις τους, εκπρόσωποι των 14 μπλόκων αναφέρουν ότι δεν επιδιώκουν διάσπαση του κινήματος, αλλά να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για διάλογο.