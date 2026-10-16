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Στην πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της βρίσκεται η Κατερίνα Καινούργιου, μετά τη γέννηση της κόρης της, όπως εξομολογήθηκε στις δηλώσεις της στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου.

Η παρουσιάστρια μίλησε για τις αλλαγές που έχει φέρει στη ζωή της η μητρότητα, αλλά και για τη σχέση της με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, αποκαλύπτοντας πως η καθημερινότητά της έχει αλλάξει πλέον σε μεγάλο βαθμό.

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«Δεν θυμάμαι τον εαυτό μου πριν από το παιδί μου, είναι η πιο ευτυχισμένη περίοδος της ζωής μου», είπε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου, αναφερόμενη στην κόρη της και στη χαρά που βιώνει από τότε που έγινε μητέρα.

Η ατάκα του Παναγιώτη Κουτσουμπή για το μακιγιάζ

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε και στις στιλιστικές της επιλογές, αποκαλύπτοντας πως ο σύντροφός της προτιμά να τη βλέπει χωρίς μακιγιάζ. Όπως εξήγησε, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής τής λέει συχνά ότι είναι όμορφη και χωρίς να βάφεται, ακόμη κι όταν εκείνη ετοιμάζεται να βγει από το σπίτι.

«Πάντα ρωτάω τη γνώμη του Παναγιώτη, αλλά κάθε φορά που είναι να βγω από το σπίτι μου λέει “γιατί βάφτηκες; Είσαι κούκλα άβαφη”. Δεν του αρέσει το μακιγιάζ, οπότε δεν υπάρχει λόγος να τον ρωτάω. Θα μου πει “είσαι χάλια πάλι”, οπότε τελειώσαμε», ανέφερε με χιούμορ.

Η ίδια ξεκαθάρισε, πάντως, ότι δεν πρόκειται να εμφανιστεί σε κάποια εκδήλωση χωρίς μακιγιάζ μόνο και μόνο επειδή το προτιμά ο σύντροφός της, ενώ, όπως είπε, εκείνος συμφωνεί πάντα με τις επιλογές της στο ντύσιμο.

Η Κατερίνα Καινούργιου απέκτησε το πρώτο της παιδί τον Απρίλιο, φέρνοντας στον κόσμο την κόρη της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή. Το ζευγάρι διατηρεί σχέση από το 2024.