Συνεχίζονται για πέμπτη μέρα οι καθυστερήσεις στις πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», γεγονός που επιτείνει την ταλαιπωρία σε χιλιάδες επιβάτες.

Ο λόγος των καθυστερήσεων οφείλεται στην απόφαση των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας της υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας να εφαρμόσουν περιορισμούς χωρητικότητας στη διαχείριση του ευρύτερου εναέριου χώρου.

Οι ελεγκτές υποστηρίζουν ότι το καλοκαίρι μείωσαν, λόγω φόρτου εργασίας, τις προβλεπόμενες ημέρες ξεκούρασης, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό. Πλέον, διαχειρίζονται περίπου 28 πτήσεις ημερησίως, σε αντίθεση με τις 36 που καλούνταν να διαχειρίζονται κατά την διάρκεια του καλοκαιριού.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται καθυστερήσεις τόσο στις αφίξεις όσο και στις αναχωρήσεις των πτήσεων, σε Ελλάδα και εξωτερικό, που ξεπερνούν τα 30 λεπτά και φτάνουν έως και τις δύο ώρες.

Ακυρώσεις πτήσεων σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά

Τόσο στη Ζάκυνθο όσο και στην Κεφαλονιά, μεγάλη ήταν η ταλαιπωρία των επιβατών, καθώς λόγω κακής ορατότητας ακυρώθηκαν πτήσεις και σημειώθηκαν μεγάλες καθυστερήσεις.

Λόγω της κακοκαιρίας, στην Ζάκυνθο έκλεισε ο επαρχιακός δρόμος προς τις Αλυκές. Στη Λιθακιά εντοπίστηκαν φερτά υλικά, με αποτέλεσμα να χρειαστεί και εκεί η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Την ίδια στιγμή, οι αρχές χρειάστηκε να παρέμβουν προκειμένου να απεγκλωβίσουν κάποιους πολίτες που βρίσκονταν στους συγκεκριμένους επαρχιακούς δρόμους, με την κακοκαιρία παρόλα αυτά να εκδηλώνεται κατά κύριο λόγο στη θάλασσα, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν περιορισμένα μόνο προβλήματα.