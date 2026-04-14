Μια νέα διάσταση παίρνει η υπόθεση της 19χρονης Μυρτώς που έχασε τη ζωή της στην Κεφαλονιά, καθώς στο κάδρο των ερευνών βρίσκεται και τρίτο άτομο. Πρόκειται για έναν 23χρονο, ο οποίος φέρεται να ήταν μαζί με τον 26χρονο αθλητή της άρσης βαρών και έναν 22χρονο αλλοδαπό τη νύχτα του περιστατικού.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται, ο ίδιος επιχειρεί να αποδώσει την ευθύνη στους άλλους δύο, υποστηρίζοντας πως στο σπίτι όπου βρίσκονταν έγινε χρήση ναρκωτικών ουσιών, και συγκεκριμένα κοκαΐνης.

Η τραγική υπόθεση ήρθε στο φως τα ξημερώματα της Τρίτης, όταν ασθενοφόρο κλήθηκε να παραλάβει μια νεαρή κοπέλα χωρίς αισθήσεις από την κεντρική πλατεία του Αργοστολίου.

Η 19χρονη μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο του νησιού, όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες να τη σώσουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Κατά την κατάθεσή του, ο 23χρονος φέρεται να ανέφερε ότι η κοπέλα κατέρρευσε ξαφνικά και τότε αποφάσισαν να τη μεταφέρουν έξω, θεωρώντας ότι ο καθαρός αέρας ίσως τη βοηθήσει. Ωστόσο, τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί δείχνουν ότι οι τρεις άνδρες την άφησαν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στο σημείο όπου αργότερα εντοπίστηκε.

Η αστυνομία έχει στη διάθεσή της βιντεοληπτικό υλικό που καταγράφει τις κινήσεις τους, ενώ σε βάρος του 23χρονου είχε ήδη εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για έκθεση σε κίνδυνο. Οι δύο νεότεροι άνδρες είχαν επίσης εντοπιστεί από τις αρχές και προσήλθαν αυτοβούλως στο τμήμα, όταν έγινε γνωστός ο θάνατος της κοπέλας.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις τοξικολογικές εξετάσεις και την ιατροδικαστική ανάλυση να αναμένεται να δώσουν σαφείς απαντήσεις για τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο της 19χρονης.

Κεφαλονιά: Πρώην πρωταθλητής της Άρσης Βαρών ο ένας εκ των συλληφθέντων για τον θάνατο της 19χρονης – Συνελήφθη και ο τρίτος που έψαχναν οι αρχές

Ακόμα και το αργυρό μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών είχε πάρει ο ένας εκ των τριών συλληφθέντων για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης, στην Κεφαλονιά.

Ο σήμερα 26χρονος, κατηγορούμενος για “έκθεση”, είχε ανεβεί στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, στο Παγκόσμιο Παίδων το 2017.

Τώρα, σύμφωνα με την αστυνομία, είναι εκείνος, τον οποίο έχει απαθανατίσει κάμερα ξενοδοχείου στο Αργοστόλι να μεταφέρει τη 19χρονη τα ξημερώματα τής Τρίτης, λίγη ώρα πριν εκείνη εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις της στην κεντρική πλατεία της πόλης. Μαζί του ένας 22χρονος από την Αλβανία και ένας 23χρονος Κεφαλονίτης, οι οποίοι τον συνόδευαν.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν υποστηρίξει οι συλληφθέντες στους αστυνομικούς, η 19χρονη είχε κάνει την κράτηση για το μικρό ξενοδοχείο, όπου συναντήθηκε με τους τρεις άνδρες και όλοι μαζί έκαναν χρήση κοκαΐνης, με την οποία τους προμήθευσε ο 26χρονος πρώην αθλητής. Κάποια στιγμή η κοπέλα έχασε τις αισθήσεις της και -όπως είπαν- τρομοκρατήθηκαν και αποφάσισαν να την μεταφέρουν στην πλατεία.

Ο 26χρονος πρώην αθλητής και ο 22χρονος από την Αλβανία εμφανίστηκαν αυτοβούλως στις αστυνομικές αρχές με τους δικηγόρους τους και ο εισαγγελέας διέταξε τη σύλληψή τους για το αδίκημα τής “έκθεσης”. Αργότερα συνελήφθη και ο τρίτος.

Η 19χρονη δεν έφερε εμφανείς κακώσεις, που να παραπέμπουν σε βίαιο θάνατο, αλλά περισσότερα στοιχεία αναμένεται να αντλήσουν οι αρχές από τη νεκροτομή στη σορό της και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ένας από τους εμπλεκόμενους έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για υπόθεση ναρκωτικών.

