Θέση για την υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς πήρε η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών, μετά τησύλληψη του 26χρονου που έχει συνδεθεί με την υπόθεση και αναφέρεται ως πρώην πρωταθλητής του αθλήματος.

Σε ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία ξεκαθαρίζει ότι ο 26χρονος συλληφθείς για τον θάνατο της νεαρής κοπέλας στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς «δεν είναι εν ενεργεία αθλητής της άρσης βαρών, ούτε διαθέτει αθλητικό δελτίο», επιχειρώντας να βάλει φρένο στις αναφορές που τον συνδέουν με την ενεργό αθλητική δραστηριότητα.

Παράλληλα, σημειώνει ότι κάθε αναφορά σε εκείνον ως «αθλητή της άρσης βαρών» αδικεί, όπως υποστηρίζει, «την προσπάθεια και τον κόπο χιλιάδων ενεργών αθλητών», οι οποίοι είναι «πιστοί στις αξίες του Αθλητισμού και του Ολυμπισμού» και «δεν έχουν σχέση με έκνομες ενέργειες».

Η υπόθεση ήρθε στο φως τα ξημερώματα της Τρίτης, όταν το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε για μια 19χρονη που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, απέναντι από κατάστημα εστίασης.

Η νεαρή μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε λίγη ώρα αργότερα.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ο 26χρονος, ένας 22χρονος αλβανικής καταγωγής και ένας ακόμη 19χρονος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές, οι τρεις νεαροί καταγράφονται σε βίντεο που βρίσκεται στη διάθεση της αστυνομίας να μεταφέρουν την 19χρονη και να την αφήνουν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στο σημείο όπου λίγο αργότερα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της.