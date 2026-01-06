Με ανάρτησή της στο Χ, η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έστειλε μήνυμα με ευχές για πίστη, ελπίδα και εσωτερική ανανέωση, με αφορμή τον εορτασμό των Θεοφανίων.

I wish all the very best to friends, partners, and colleagues in Greece celebrating Theofania — a day that offers us time for spiritual reflection and reignites hope for the year to come. The Blessing of the Waters celebrated across Greece today reminds us of the enduring… pic.twitter.com/5yVPbGIufb

January 6, 2026

Η ίδια απευθύνθηκε σε φίλους και συνεργάτες στη χώρα, σημειώνοντας: «Εύχομαι τα καλύτερα στους φίλους, συνεργάτες και συναδέλφους μου στην Ελλάδα που γιορτάζουν τα Θεοφάνια – μια ημέρα που μας προσφέρει χρόνο για πνευματική περισυλλογή και αναζωπυρώνει την ελπίδα για το νέο έτος».

Παράλληλα, έκανε αναφορά στον συμβολισμό της ημέρας, τονίζοντας ότι «Ο Αγιασμός των Υδάτων που εορτάζεται σήμερα σε όλη την Ελλάδα μας θυμίζει τη διαχρονική δύναμη της πίστης και τη δύναμη της παράδοσης που μας ενώνει».