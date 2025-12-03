Το κατώφλι της Βουλής των Ελλήνων αναμένεται να περάσει στις 14:30 το μεσημέρι της Τετάρτης (3/12) η Αμερικανίδα Πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Σε μια εθιμοτυπικού χαρακτήρα επίσκεψη, η νέα Πρέσβης των ΗΠΑ στην χώρα μας θα έχει τετ α τετ συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη καθώς ήδη έχει επιδώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα, ενώ έχει συναντηθεί τόσο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και με μία σειρά από υπουργούς της κυβέρνησης.

Καθώς θα κατευθύνεται η Κιμπερλι Γκιλφόιλ στο γραφείο του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη για την συνάντηση τους θα έχει την ευκαιρία να πάρει μια «γεύση» από τους εσωτερικούς χώρους του ελληνικού Κοινοβουλίου που από χθες «φοράει» τα χριστουγεννιάτικα του καθώς ολοκληρώθηκε ο στολισμός για τις εορταστικές ημέρες που έρχονται.