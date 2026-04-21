Την παραίτησή της υπέβαλε η υπουργός Εργασίας των ΗΠΑ, Λόρι Τσάβεζ ΝτεΡέμερ εν μέσω σκανδάλων για κατάχρηση εξουσίας και τοξικό εργασιακό περιβάλλον.

Είναι η τρίτη γυναίκα υπουργός της κυβέρνησης Τραμπ, που αποχωρεί τους τελευταίους 2 μήνες, αν και ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσιουνγκ, υποστήριξε ότι η παραιτηθείσα υπουργός θα μεταβεί στον ιδιωτικό τομέα, κάνοντας λόγο για «εξαιρετική δουλειά» κατά τη θητεία της.

Είχε προηγηθεί η αποπομπή της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ τον Μάρτιο,και η απομάκρυνση της υπουργού Δικαιοσύνης, Παμ Μπόντι τον Απρίλιο, εν μέσω αντιδράσεων για τη διαχείριση υποθέσεων υψηλού προφίλ.

Όμως η εικόνα γτια την ΝτεΡέμερ είναι πολύ διαφορετική από αυτή που θέλει να υποστηρίξει η κυβέρνηση Τραμ, καθώς τους τελευταίους 13 μηνες που ήταν στο υπουργείο Εργασίας υπήρξαν πολλές και σοβαρές καταγγελίες σε βάρος της.

Η New York Post ανέφερε σε δημοσίευμά της ότι η Τσάβες-ΝτεΡέμερ και στενοί συνεργάτες της φέρονται να έστελναν προσωπικά μηνύματα σε νεαρούς υπαλλήλους, ενώ μέλη της οικογένειάς της επικοινωνούσαν με εργαζόμενες του υπουργείου.

Παράλληλα, τρεις υπάλληλοι κατήγγειλαν «εχθρικό εργασιακό περιβάλλον» και πιθανά αντίποινα. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι υπήρχαν οδηγίες προς το προσωπικό να δείχνει ιδιαίτερη προσοχή προς την οικογένεια της υπουργού.

H σχέση με υφιστάμενό της

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία που αποκάλυψε η New York Post τον Ιανουάριο, σύμφωνα με την οποία η υπουργός διατηρούσε σχέση με υφιστάμενό της. Επιπλέον, αντιμετώπισε κατηγορίες για κατανάλωση αλκοόλ εν ώρα εργασίας και για χρήση δημόσιων πόρων σε ταξίδια που φέρονται να είχαν κυρίως προσωπικό χαρακτήρα.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, τουλάχιστον τέσσερις αξιωματούχοι του υπουργείου απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους. Η υπουργός αρνήθηκε τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για συντονισμένη επίθεση από «κύκλους του βαθέος κράτους».

Παρά τα σκάνδαλα, η Τσάβες-ΝτεΡέμερ είχε καταφέρει να εξασφαλίσει στήριξη από εργατικά συνδικάτα – κάτι ασυνήθιστο για Ρεπουμπλικανό αξιωματούχο.

Στη διάρκεια της θητείας της προώθησε απορρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζον Κένεντι σχολίασε ότι η παραίτησή της ήταν «σοφή απόφαση», υποδηλώνοντας το αυξανόμενο πολιτικό βάρος των αποκαλύψεων.

Η νέα αυτή εξέλιξη εντείνει τις πιέσεις προς την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με διαδοχικές κρίσεις στο εσωτερικό της, λίγους μήνες μετά την έναρξη της νέας θητείας της.