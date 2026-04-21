Έντονη ανησυχία προκαλεί στο Keyport του Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ η καταγραφή δεκάδων περιστατικών καρκίνου σε μία μόνο γειτονιά, με κάτοικο να δημιουργεί χάρτη όπου σημειώνει 28 περιπτώσεις στην ίδια οδό και 41 συνολικά στην περιοχή, σύμφωνα με τη NewYorkPost.

Τα στοιχεία έχουν κινητοποιήσει ειδικούς και κατοίκους, που κάνουν λόγο για πιθανή «συσσώρευση καρκίνων», χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει επίσημος χαρακτηρισμός.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται παλιά χωματερή που λειτουργούσε μέχρι το 1979 και φέρεται να έχει μολύνει έδαφος και υπόγεια ύδατα με καρκινογόνες ουσίες. Μελέτες έχουν εντοπίσει τοξικές ενώσεις που συνδέονται με σοβαρές μορφές καρκίνου, ενώ η περιοχή χαρακτηρίζεται από την πολιτειακή υπηρεσία προστασίας περιβάλλοντος ως «παλιά χωματερή», επειδή δημιουργήθηκε πριν τη δεκαετία του 1980, όταν δεν υπήρχαν αυστηρότεροι περιβαλλοντικοί κανονισμοί.

Οι αρχές εξετάζουν νέα περιβαλλοντικά δεδομένα, ενώ επιστήμονες ζητούν άμεση και εκτεταμένη έρευνα, επισημαίνοντας ότι τα στοιχεία ενδέχεται να υποεκτιμούν το πραγματικό εύρος των περιστατικών και να απαιτούν επείγουσα παρέμβαση για τη δημόσια υγεία.

(Με πληροφορίες από NewYorkPost)