Νέες συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τη φερόμενη βιαιότητα με την οποία ο 34χρονος κούριερ της FedEx Τάνερ Χόρνερ σκότωσε την 7χρονη Αθένα Στραντ στο Τέξας των ΗΠΑ έρχονται στη δημοσιότητα μέσα από στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη δίκη για την υπόθεση, η οποία αφορά το έγκλημα του 2022.

Όπως αναφέρει η New York Post, σε ηχητικό που άκουσαν οι ένορκοι στη δίκη, ο Χόρνερ ακούγεται να τραγουδάει το «Τρίγωνα Κάλαντα» (Jingle Bell Rock) ενώ δολοφονούσε την 7χρονη.

Στο ίδιο ηχητικό η μικρή Αθένα ακούγεται να ουρλιάζει από τον πόνο ενώ φαίνεται ότι ο 34χρονος Χόρνερ τις στιγμές που τη χτυπά στο πάτωμα του φορτηγού ακούει το χριστουγεννιάτικο τραγούδι με τον ίδιο να σιγοτραγουδάει ενώ το κορίτσι υπέφερε.

«Σκάσε, αν δεν το βουλώσεις, θα σε πληγώσω χειρότερα» ακούγεται στο ίδιο ηχητικό να λέει ο δολοφόνος της Αθένα.

Σύμφωνα με τις αρχές, ήχοι που καταγράφηκαν περίπου 30 λεπτά μετά την έναρξη ενός βίντεο φέρονται να σχετίζονται με τις τελευταίες στιγμές της 7χρονης Αθένα μέσα σε φορτηγό στο Τέξας, όπου μεταφερόταν από τον 34χρονο Χόρνερ, ο οποίος την είχε απαγάγει από το σπίτι της τον Νοέμβριο του 2022.

Ο κατηγορούμενος έχει δηλώσει ένοχος για την απαγωγή και αντιμετωπίζει πιθανή θανατική ποινή, καθώς οι αρχές τον εμπλέκουν και στη δολοφονία του παιδιού. Ο ίδιος φέρεται να έχει δώσει αντικρουόμενες δηλώσεις για το τι συνέβη, ενώ η υπόθεση στηρίζεται σε μαρτυρίες, ψηφιακά δεδομένα και ευρήματα από την έρευνα.