Στα ύψη η αγωνία καθώς η συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για κατάπαυση πυρός λήγεστις 22 Απριλίου και αν και οι πρώτες στέλνουν διαπραγματευτές στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, η Τεχεράνη κρατά τα κλειστά τα χαρτιά της για το εάν θα συμμετάσχει ή όχι. Χθες πάντως, για πρώτη φορά ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είναι «πολύ απίθανο» να παραταθεί η δύο εβδομάδων κατάπαυση πυρός με το Ιράν αν δεν επιτευχθεί συμφωνία πριν το τέλος της, προσθέτοντας πως τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να οριστικοποιηθεί συμφωνία. Παράλληλα πακιστανική πηγή που συμμετέχει στις διαβουλεύσεις δήλωσε στο Reuters ότι υπάρχει δυναμική για επανέναρξη των συνομιλιών την Τετάρτη και ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να συμμετάσχει είτε αυτοπροσώπως είτε εξ αποστάσεως, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς πάντως σύμφωνα με το Axios αναμένεται να ταξιδέψει στο Πακιστάν σήμερα όπως και οι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Οι τρεις ήταν τα κορυφαία πρόσωπα στις αντιπροσωπείας στον πρώτο γύρο συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών που όμως κατέληλξαν σε ναυάγιο.

Το Ιράν όμως έχει προχωρήσει σε ανιφατικές δηλώσεις σχεικά με την συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις.

Αραγτσί: Θα ζυγίσουμε τις συνθήηκες και θα αποφασίσουμε ποια οδό θα ακολουθήσουμε-Απειλές από Γκαλιμπάφ

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί διατύπωσε νέες επικρίσεις και κατηγορίες εναντίον των ΗΠΑ, χωρίς να αποκλείσει ρητώς τη συμμετοχή της Τεχεράνης σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων.

«Οι προκλήσεις, η απειλητική ρητορική και οι συνεχιζόμενες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός από τις ΗΠΑ, ιδιαίτερα οι επιθέσεις εναντίον ιρανικών εμπορικών πλοίων, εγείρουν μεγάλο εμπόδιο στη συνέχιση της διπλωματικής διαδικασίας», τόνισε ο κ. Αραγτσί τηλεφωνικά στον πακιστανό υπουργό Εξωτερικών, τον Μουχάμαντ Ισάκ Νταρ, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Το Ιράν θα ζυγίσει προσεκτικά τις συνθήκες και κατόπιν θα αποφασίσει ποιος είναι ο δρόμος που θα πάρει», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ Εσμαΐλ Μπαγαεΐ δήλωνε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των διαπιστευμένων συντακτών στην Τεχεράνη πως η Ισλαμική Δημοκρατία δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα διεξαγάγει νέες συνομιλίες με την Ουάσιγκτον και ότι δεν έχει προγραμματιστεί επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη διαθέτει «νέα χαρτιά» σε περίπτωση επανέναρξης των εχθροπραξιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, λίγες ημέρες πριν από τη λήξη της εκεχειρίας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν στις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον, ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη απορρίπτει κάθε ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης υπό καθεστώς απειλών.

«Ο Τραμπ, επιβάλλοντας πολιορκία και παραβιάζοντας την εκεχειρία, επιδιώκει να μετατρέψει το τραπέζι των διαπραγματεύσεων – στη δική του φαντασία – σε τραπέζι παράδοσης ή να δικαιολογήσει την ανανεωμένη πολεμοχαρή του στάση», δήλωσε ο Γκαλιμπάφ.

Ο Τραμπ επιμένει πως έρχεται συμφωνία καλύτερη από αυτή επί Ομπάμα

Ο Τραμπ πάντως επιμένει πως έρχεται συμφωνία με το Ιράν που θα είναι πολύ καλύτερη από αυτήν του Μπαράκ Ομπάμα το 2015.

«Η συμφωνία που φτιάχνουμε με το Ιράν θα είναι πολύ καλύτερη από τη JCPOA , που αναφέρεται ευρέως ως “η πυρηνική συμφωνία του Ιράν”, του Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα και του Κοιμισμένου Τζο Μπάιντεν, μια από τις χειρότερες συμφωνίες που είχαν γίνει ποτέ για την ασφάλεια της χώρας μας» αναφέρει.

«Ήταν εγγυημένος δρόμος προς πυρηνικό όπλο, κάτι που δεν θα γίνει και δεν μπορεί να γίνει με τη συμφωνία πάνω στην οποία δουλεύουμε. Πραγματικά, έδωσαν 1,7 δισ. δολάρια σε “πράσινο” ρευστό, φορτωμένα σε ένα Boeing 757, και τα έστειλαν στο Ιράν για να τα ξοδέψει η ιρανική ηγεσία όπως ήθελε. Άδειασε όλο το ρευστό από τις τράπεζες στο D.C, τη Βιρτζίνια και το Μέριλαντ. Οι τραπεζίτες εκείνοι έλεγαν ότι δεν είχαν δει κάτι τέτοιο ξανά. Επιπλέον, καταβλήθηκαν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια στο Ιράν. Αν δεν τερμάτιζα εκείνη τη “συμφωνία”, θα είχαν χρησιμοποιηθεί πυρηνικά όπλα κατά του Ισραήλ και στη Μέση Ανατολή, περιλαμβανομένων και των πολύτιμων αμερικανικών μας βάσεων…αν υπάρξει συμφωνία επί Τραμπ, θα εγγυάται ειρήνη, σταθερότητα και ασφάλεια, όχι μόνο για το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή, αλλά και για την Ευρώπη, την Αμερική και οπουδήποτε αλλού. Θα είναι κάτι για το οποίο όλος ο κόσμος θα είναι περήφανος».

Πιθανόν αύριο οι ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν

Οι ΗΠΑ εμφανίζονται βέβαιες ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν θα πραγματοποιηθούν στο Πακιστάν, ενώ ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο συμμετοχής, παρά το γεγονός ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά εμπόδια και αβεβαιότητα, καθώς πλησιάζει η λήξη της εκεχειρίας.

Ο Ιρανός αξιωματούχος, μιλώντας στο Reuters, ανέφερε ότι η Τεχεράνη «εξετάζει θετικά» τη συμμετοχή της στις συνομιλίες, παρότι προηγουμένως τις είχε απορρίψει, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση.

Πακιστανική πηγή που συμμετέχει στις διαβουλεύσεις δήλωσε στο Reuters ότι υπάρχει δυναμική για επανέναρξη των συνομιλιών την Τετάρτη και ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να συμμετάσχει είτε αυτοπροσώπως είτε εξ αποστάσεως, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία.

«Τα πράγματα προχωρούν και οι συνομιλίες είναι σε τροχιά για αύριο», ανέφερε η πηγή σήμερα, υπό τον όρο της ανωνυμίας.