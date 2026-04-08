Αποτροπιασμό προκαλεί στις ΗΠΑ η υπόθεση της δολοφονίας της 7χρονης Αθένα Στραντ, καθώς νέες αποκαλύψεις και η ομολογία του 34χρονου Τάνερ Χόρνερ φέρνουν στο φως τις τελευταίες, ανατριχιαστικές στιγμές του παιδιού μέσα στο φορτηγάκι διανομών, λίγο μετά την απαγωγή του από την πόρτα του σπιτιού του στο Τέξας, σύμφωνα με τη DailyMail.

Ο Χόρνερ, ο οποίος αρχικά αρνείτο ότι σκότωσε τη μικρή, δήλωσε τελικά ένοχος για ανθρωποκτονία εκ προμελέτης παιδιού κάτω των δέκα ετών και για επιβαρυντική απαγωγή. Η διαδικασία πλέον περνά στη φάση επιβολής ποινής, με τους ενόρκους να καλούνται να αποφασίσουν αν θα καταδικαστεί σε θανατική ποινή ή ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους.

Ο δικαστής Τζορτζ Γκάλαχερ ζήτησε από τον κατηγορούμενο να σηκωθεί όρθιος κατά την απαγγελία των κατηγοριών στην έναρξη της δίκης την Τρίτη. Όταν ρωτήθηκε πώς δηλώνει, ο Χόρνερ απάντησε: «Ένοχος, κύριε δικαστά».

Σύμφωνα με τη νομοθεσία του Τέξας, η ανθρωποκτονία παιδιού κάτω των δέκα ετών επισύρει τη θανατική ποινή.

Κατά τις εισαγωγικές αγορεύσεις, οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι ο κατηγορούμενος δημιούργησε ένα «πλέγμα ψεμάτων» κατά τη διάρκεια της έρευνας για τον θάνατο της μικρής. Ο εισαγγελέας της κομητείας Γουάιζ, Τζέιμς Στέιντον, προειδοποίησε ότι οι ένορκοι θα δουν βίντεο από την ημέρα της δολοφονίας, το οποίο φέρεται να αποτυπώνει τη στιγμή που η μικρή στραγγαλίστηκε.

Ο εισαγγελέας υποστήριξε ότι ο κατηγορούμενος είπε επανειλημμένα ψέματα στους ερευνητές και ότι «το μόνο αληθινό πράγμα» που είπε ήταν ότι σκότωσε τη μικρή.

«Κάποιος κάλυψε την κάμερα επειδή δεν ήθελε να δείτε. Μαντέψτε τι; Ο ήχος συνεχίζει να καταγράφεται και θα τον ακούσετε. Θα ακούσετε τι μπορεί να κάνει ένας άνδρας 125 κιλών σε ένα παιδί 30 κιλών», ανέφερε στο δικαστήριο και πρόσθεσε: «Όταν λέω ότι είναι φρικτό, το εννοώ. Κάνω αυτή τη δουλειά 25 χρόνια και σας λέω να προετοιμαστείτε» πρόσθεσε ο ίδιος.

Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι ο κατηγορούμενος αντιμετώπιζε σοβαρά σωματικά και ψυχικά προβλήματα, επισημαίνοντας πως είχε διαγνωστεί από μικρή ηλικία με σύνδρομο Asperger και είχε εκτεθεί σε μόλυβδο κατά την ανάπτυξή του, κάτι που –όπως τόνισε ο συνήγορός του Στίβεν Γκόμπλ– μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη λειτουργία του εγκεφάλου. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι τα στοιχεία εις βάρος του είναι ισχυρά και κάλεσε τους ενόρκους να συνεκτιμήσουν την οικειοθελή ομολογία του κατά την επιμέτρηση της ποινής.

Υποστήριξε ότι η ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης αποτελεί ήδη «μια τρομερή τιμωρία» και κάλεσε το δικαστήριο να επιλέξει αυτή την ποινή αντί της εκτέλεσης.

Ο Τάνερ Χόρνερ συνελήφθη στις 2 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα εντοπισμού της σορού της Αθένα Στραντ, και φέρεται να ομολόγησε την απαγωγή. Τον Φεβρουάριο 2023 απαγγέλθηκαν κατηγορίες, ενώ η υπεράσπιση ζητά να αποκλειστεί η θανατική ποινή, επικαλούμενη αυτισμό και μειωμένη ευθύνη.

Πέραν της υπόθεσης ανθρωποκτονίας, ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιού σχεδόν μία δεκαετία νωρίτερα, καθώς και τρεις επιπλέον κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου το 2013 στο Φορτ Γουόρθ.

Μητέρα 7χρονης: «Κάθε ανάσα που παίρνει είναι μία ανάσα που η κόρη μου δεν παίρνει»

Η μητέρα της Αθένα Στραντ, Μέιτλιν Γκάντι, στηρίζει τη θανατική ποινή για τον δράστη, ευχαριστώντας τους ενόρκους για τη δύσκολη εξέταση της υπόθεσης.

«Εκτιμώ τη συνεχή στήριξη όλων και το γεγονός ότι κρατούν ζωντανό το όνομα και τη μνήμη της Αθένα. Αγκαλιάστε τα παιδιά και τους αγαπημένους σας. Σε κανέναν δεν είναι εγγυημένη η επόμενη ημέρα», ανέφερε.

«Υποστηρίζω τη θανατική ποινή, σε οποιαδήποτε ποινή κι αν καταλήξει το δικαστήριο. Κάθε ανάσα που παίρνει είναι μία ανάσα που η κόρη μου δεν παίρνει. Αν μπορούσα να καθίσω απέναντί του, θα του έλεγα ότι δεν είναι τίποτα, ενώ η Αθένα είναι τα πάντα – και θα φροντίσω να γνωρίζει όλος ο κόσμος ότι εκείνος δεν είναι τίποτα και ότι εκείνη είναι τα πάντα», πρόσθεσε η ίδια.

(Με πληροφορίες από DailyMail)

