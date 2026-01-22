Η διαμάχη του προέδρου Τραμπ με την Ευρώπη σχετικά με τη Γροιλανδία δεν θα εμποδίσει τις επικείμενες συμφωνίες των ΗΠΑ με αυτές τις ευρωπαϊκές χώρες, προέβλεψε την Τετάρτη η πρέσβης του Τραμπ στην Ελλάδα, Kίμπερλι Γκιλφόιλ όπως αναφέρει το Axios.

Η δήλωση της Γκιλφόιλ αποκτά βαρύνουσα σημασία αφού έχει επικεντρωθεί στην αύξηση των δεσμεύσεων από την Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες για την αγορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), όπως αναφέρει το Axios.

Το δημοσίευμα σημειώνει πως η χώρα μας εξελίσσεται γρήγορα σε βασική πύλη των ΗΠΑ για το LNG προς την Ευρώπη, υπογράφοντας σημαντικές μακροπρόθεσμες συμφωνίες προμήθειας για την αντικατάσταση του ρωσικού αερίου και την ενίσχυση της περιφερειακής ενεργειακής ασφάλειας για την Ουκρανία, τη Ρουμανία και άλλες χώρες.

Η Γκιλφόιλ, μιλώντας στο Axios House στο Νταβός, στο πλαίσιο του Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, δήλωσε ότι θα πρέπει να αναμένονται περισσότερες συμφωνίες με ευρωπαϊκά έθνη που θα ανακοινωθούν στις αρχές Φεβρουαρίου.

«Οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας, αν έχεις την επιλογή να συνεργαστείς με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τον πρόεδρο Τραμπ, επιλέγεις αυτήν την επιλογή αντί της Ρωσίας και του Βλαντίμιρ Πούτιν», είπε.

Η Γκιλφόιλ, απαντώντας σε ερώτηση, απέρριψε οποιαδήποτε ιδέα ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να απειλήσει με διακοπή των προμηθειών φυσικού αερίου με τον ίδιο τρόπο που έχει απειλήσει με δασμούς. «Δεν πιστεύω ούτε για ένα δευτερόλεπτο ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο, χωρίς καμία αμφιβολία, απολύτως όχι», είπε.

Όπως σχολιάζει το Axios, η Γκιλφόιλ είπε ότι η δουλειά της στο LNG -συγκεκριμένα συμφωνίες που μετρώνται σε BCM, δηλαδή δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα- καταναλώνει μεγάλο μέρος του χρόνου της. «Αυτό είναι που κάνω όλη μέρα. Μιλάω για BCM», είπε.