«Είναι υπέροχη η εμπειρία μου στην Ελλάδα! Νιώθω ότι οι άνθρωποι είναι τόσο φιλικοί και πραγματικά είναι μια απίστευτη εμπειρία για μένα και την οικογένεια μου. Αγαπώ τη νυχτερινή ζωή, αγαπώ το φαγητό, τους ανθρώπους, την κουλτούρα. Μου αρέσουν τα γλυκά. Νομίζω θα περάσω τις γιορτές εδώ» είπε στον Alpha η νέα πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Η κ. Γκιλφόιλ βρέθηκε σε γνωστό στέκι της Αθήνας το βράδυ της Κυριακής, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι, ο οποίος επισκέφθηκε χθες την πόλη.

Advertisement

Advertisement