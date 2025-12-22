Τις κατηγορίες των αγροτών και κτηνοτρόφων, που είναι στα μπλόκα τις τελευταίες εβδομάδες και υποστηρίζουν ότι η Αστυνομία κρατά τους δρόμους κλειστούς, αντικρούει το Αρχηγείο τού Σώματος αναφέροντας πως η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο της θεσμικής της αποστολής για τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ρύθμισης και εκτροπής της κυκλοφορίας σε περιπτώσεις αποκλεισμού οδών και για όσο χρονικό διάστημα υφίστανται έκτακτα εμπόδια ή πολίτες επί του οδοστρώματος.

Πηγές της ΕΛ.ΑΣ αναφέρουν ότι ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων, η λήψη των μέτρων αυτών είναι υπηρεσιακά επιβεβλημένη και απορρέει από το ισχύον νομικό πλαίσιο, καθώς η παρουσία γεωργικών ελκυστήρων, σταθερών ή κινητών εμποδίων και πεζών επί του οδοστρώματος, δημιουργεί αντικειμενικά επικίνδυνες συνθήκες κυκλοφορίας, ανεξαρτήτως προθέσεων ή δηλώσεων οποιουδήποτε.

Υψηλόβαθμοι Αξιωματικοί της Αστυνομίας υποστηρίζουν ότι η διέλευση οχημάτων υπό τις συνθήκες αυτές ενέχει αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης σοβαρού τροχαίου ατυχήματος και, για τον λόγο αυτό, η εκτροπή της κυκλοφορίας αποτελεί μονόδρομο για την πρόληψη κινδύνων και όχι επιλογή.

Πηγές της Λεωφόρου Κατεχάκη υπογραμμίζουν ότι τα μέτρα αυτά δεν λαμβάνονται μόνο για την προστασία των οδηγών και των επιβατών, αλλά και για την προστασία των ίδιων των διαμαρτυρόμενων αγροτών, οι οποίοι κινούνται πεζοί σε οδούς που προορίζονται για την ταχεία κυκλοφορία οχημάτων και όχι για την παραμονή ανθρώπων.

Και καταλήγουν: “Η Ελληνική Αστυνομία λειτουργεί και λαμβάνει σχετικές αποφάσεις βάσει τεκμηριωμένης εκτίμησης κινδύνου και όχι δηλώσεων καλής πρόθεσης. Στο πλαίσιο αυτό, ενεργεί με γνώμονα την ασφάλεια όλων και δεν δύναται να επιτρέψει την κυκλοφορία οχημάτων σε σημεία όπου τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη ζωή. Η τήρηση των μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αποφυγή ατυχημάτων και τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας”.

Κλειστές οι σήραγγες Τεμπών

Λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι της Δευτέρας (22/12) οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας προχώρησαν σε αποκλεισμό της σήραγγας των Τεμπών μόνο για τα φορτηγά για 5 ώρες. Οι αγρότες είχαν ανακοινώσει ότι θα έκλειναν τις δυο σήραγγες -και της ανόδου και της καθόδου– για τα φορτηγά επιτρέποντας κανονικά τη διέλευση Ι.Χ. και λεωφορείων.

Ωστόσο, η αστυνομία δεν επέτρεψε την τμηματική διέλευση και οι σήραγγες έκλεισαν. Πλέον, η κυκλοφορία γίνεται από την παλαιά εθνική οδό μέσω της κοιλάδας των Τεμπών.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις τους, από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου αναμένεται –αφού λάβουν την έγκριση της Τροχαίας– να προχωρήσουν στην αναδιάταξη των τρακτέρ στον κόμβο της Νίκαιας προς διευκόλυνση των εκδρομέων για την εορταστική περίοδο, διαβεβαιώνουν ότι το τριήμερο των Χριστουγέννων θα ανοίξουν τα μπλόκα για τους ταξιδιώτες και ότι θα συνεχίσουν να σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων για να περνούν ελεύθερα ΙΧ και λεωφορεία, ενώ δεν θα επιτρέπεται η διέλευση των φορτηγών.

Ανυποχώρητοι και οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας στον Ε65 όπου είναι το μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας, και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65. Σε συνέλευσή τους αποφάσισαν να παραμείνει από μια λωρίδα ανά κατεύθυνση του Ε65 ανοιχτή από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου.

Στην Τύρια Ιωαννίνων, οι αγρότες επέτρεψαν χθες και πάλι τη δωρεάν διέλευση οχημάτων, παρά το σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος τους. Από σήμερα Δευτέρα στις 7 το βράδυ μέχρι τις 10 θα αποκλείσουν τον δρόμο στο μπλόκο Καλπακίου για τα φορτηγά.

Μάλγαρα: Ανοιχτό το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη

Οι αγρότες άνοιξαν το ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη, στα Μάλγαρα, με δύο λωρίδες. Ζητούμενο παραμένει ο τρόπος με τον οποίο θα ανοίξει με ασφάλεια για τους οδηγούς η εθνική οδός την Τρίτη. Ωστόσο, αποκλεισμένη παραμένει η διέλευση των οχημάτων στην περιοχή Πράσινα Φανάρια, στη Θεσσαλονίκη, κάτι που δεν αναμένεται να αλλάξει σήμερα.

Σε άρση του αποκλεισμού για τα φορτηγά προχώρησαν οι αγρότες του μπλόκου Δυτικής Μακεδονίας στη Σιάτιστα.

Ανοίγει απόψε το τελωνείο Κήπων για τα φορτηγά

Αμετακίνητοι στα μπλόκα δηλώνουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι και στα δύο μπλόκα στην Π.Ε Σερρών, τονίζοντας πως παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες δεν δόθηκαν χειροπιαστές αποδείξεις από την κυβέρνηση για την επίλυση των σοβαρών προβλημάτων τους, παρά μόνο ανακοινώσεις, αφού πάνω από το 50% των αγροτών παραμένουν απλήρωτοι.

Παράλληλα αναμένουν να δουν και πόσα χρήματα θα μπουν στους λογαριασμούς τους μετά το άνοιγμα του συστήματος διορθώσεων για το ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ που αναμένεται να γίνει σήμερα.

Στο μπλόκο της Εγνατίας Οδού στο ύψος των Νέων Κερδυλλίων οι αγρότες από σήμερα Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι θα προχωρήσουν σε καθολικό αποκλεισμό για δύο ώρες της βασικής οδικής αρτηρίας, ενώ για την περαιτέρω στάση τους θα συνεδριάσουν το βράδυ σε γενική συνέλευση.

Ανοιχτό θα παραμείνει από απόψε έως την Παρασκευή το τελωνείο Κήπων για τη διέλευση των φορτηγών οχημάτων από και προς την Τουρκία, σύμφωνα με τις αποφάσεις των αγροτών. Τα τρακτέρ θα παραμείνουν στο τελωνείο, διατηρώντας το μπλόκο σε κατάσταση ετοιμότητας.

Τις προηγούμενες ημέρες γινόταν σταδιακή αποσυμφόρηση κυρίως τις νυχτερινές ώρες, λόγω της αυξημένης κίνησης Ι.Χ. και τουριστικών λεωφορείων.

Οι αγρότες τονίζουν ότι δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να έρθουν σε σύγκρουση με ανθρώπους που θέλουν να μετακινηθούν αυτοί και τα εμπορεύματα τις ημέρες των εορτών και των Χριστουγέννων ούτε να έρθουν σε σύγκρουση με καμία επαγγελματική ομάδα. Ωστόσο, ο αγώνας τους, όπως αναφέρουν, δεν σταματάει και περιμένουν και περισσότερα τρακτέρ μετά την Παρασκευή.

Την ίδια ώρα, μπλόκο εξακολουθεί να υπάρχεθ και στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, λίγο πριν το τελωνείο του Ορμενίου, όπου συνεχίζεται ο περιορισμός εισόδου φορτηγών από τη Βουλγαρία προς την Ελλάδα έως αύριο το πρωί. Στη συνέχεια αναμένεται να επιτραπεί πλήρως η διέλευση φορτηγών και από τις δύο κατευθύνσεις. Σημειώνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των κινητοποιήσεων, η κυκλοφορία Ι.Χ. και τουριστικών λεωφορείων διεξάγεται κανονικά.

Στον Προμαχώνα ο αποκλεισμός των φορτηγών χθες Κυριακή είχε διάρκεια 14.00-20.00 και στα δύο ρεύματα ενώ Παραμονή και ανήμερα Χριστουγέννων η διέλευση θα είναι ελεύθερη.

