Στο θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων εστίασε η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών με τον Παύλος Μαρινάκης να σημειώνει –μεταξύ άλλων- ότι «με αυτόν τον τρόπο που κάνουν κινητοποιήσεις οι αγρότες ταλαιπωρούν την κοινωνία. Βγαίνουν όλοι χαμένοι. Και οι ίδιοι».

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στις κινητοποιήσεις έχουν παρεισφρήσει και κάποιοι λίγοι αγρότες που «φωνάζουν γιατί τελείωσε το πάρτι. Τώρα είναι η ώρα των ελέγχων», εξηγώντας ότι κορωνίδα της εξέλιξης αυτής και της διασφάλισης ότι τα χρήματα των ενισχύσεων θα πηγαίνουν στους πραγματικούς δικαιούχους είναι η μεταρρύθμιση με το πέρασμα των αρμοδιοτήτων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ασκώντας παράλληλα κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης που δεν στηρίζουν τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση.

Ερωτηθείς για το αν η κυβέρνηση λειτουργεί εκδικητικά απέναντι στους αγρότες –ερώτημα με αφορμή και τις τελευταίες εξελίξεις με τον αγροτοσυνδικαλιστή Ανεστίδη- υποστήριξε ότι αυτό δεν συμβαίνει και ότι απλώς είναι η χρονική στιγμή που γίνονται οι έλεγχοι ώστε να κατευθυνθούν τα χρήματα εκεί που πρέπει.

«Υπάρχουν πράγματα που μπορεί να κάνει η Πολιτεία και πράγματα που δεν μπορεί να κάνει»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στο διάλογο και ότι «στόχος είναι να συναντηθούμε με μία αντιπροσωπεία που εκπροσωπεί το σύνολο των αγροτών».

Παράλληλα επανέλαβε ότι «κανείς δεν είναι κατά των αγροτών. Υπάρχουν πράγματα που μπορεί να κάνει η Πολιτεία και πράγματα που δεν μπορεί να κάνει», επαναλαμβάνοντας τις θέσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για ικανοποίηση του μεγαλύτερου αριθμού των αιτημάτων που έχουν καταθέσει οι αγρότες στην κυβέρνηση αλλά και της τήρησης του πλαισίου που έχει θέσει η κυβέρνηση ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν αλλάζουν τα όρια που έχουμε βάλει».

«Δεν μπορούμε να πληρώνουμε όλοι για λίγους»

Όσο για τις αντιδράσεις που μπορεί να έχει ο κρατικός μηχανισμός στις αγροτικές κινητοποιήσεις, εξήγησε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα το κράτος να μετακινήσει τα χιλιάδες τρακτέρ που βρίσκονται στους δρόμους. Μπορούν όμως να γίνονται στοχευμένες κινήσεις όπως με την ταυτοποίηση όσων σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων και για αυτούς θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες. «Δεν μπορούμε να πληρώνουμε όλοι για λίγους», σημείωσε για την κίνηση να σηκώνονται οι μπάρες των διοδίων ενώ έθεσε και θέμα ασφάλειας στις μετακινήσεις καθώς δεν μπορεί να είναι σταθμευμένα τρακτέρ στις εθνικές οδούς, λέγοντας με νόημα ότι «και αυτό το βλέπει η τροχαία».

Τέλος, ο Παύλος Μαρινάκης τοποθετήθηκε και για το θέμα του ελέγχου που έχει ξεκινήσει η ΑΑΔΕ στον Σύλλογο Θυμάτων των Τεμπών σχετικά με τα έσοδα μίας συναυλίας που είχε γίνει πριν από αρκετούς μήνες, εξηγώντας ότι προφανώς η ανεξάρτητη αρχή ενημερώθηκε για τα όσα είπε για το θέμα ο κ. Πλακιάς, πατέρας δύο κοριτσιών που ήταν μεταξύ των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος ενώ αμφισβήτησε τα όσα υποστηρίζει η πρόεδρος του Συλλόγου, Μαρία Καρυστιανού, για ακαταδίωκτο του Διοικητή της ΑΑΔΕ και των μελών της.