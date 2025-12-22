Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους με νέες μορφές δράσης, οι αγρότες, ενώ παραμένουν παρατεταγμένα τα τρακτέρ σε εθνικές οδούς και τελωνεία. Σήμερα, Δευτέρα, αποφάσισαν να προχωρήσουν στον συμβολικό αποκλεισμό στις σήραγγες των Τεμπών για τα φορτηγά. Τρακτέρ θα κινηθούν προς τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης, επιτρέποντας ωστόσο τη διέλευση των Ι.Χ. και των λεωφορείων. Παράλληλα οι αγρότες διαβεβαίωσαν ότι θα επιτρέψουν τη διέλευση των ταξιδιωτών το τριήμερο των Χριστουγέννων, ενώ την ίδια στιγμή συνεχίζουν να σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων, ώστε οι οδηγοί να περνούν ελεύθερα.

Σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε το μπλόκο της Νίκαιας, οι σήραγγες θα κλείσουν στις 11:30 και θα διαρκέσει για πέντε ώρες.

Αύριο Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου, αναμένεται να προχωρήσουν στην διευθέτηση των τρακτέρ στον κόμβο της Νίκαιας, υλοποιώντας έτσι την απόφαση της πανελλαδικής σύσκεψης των μπλόκων των Σερρών που προβλέπει τη διευκόλυνση των εκδρομέων για την εορταστική περίοδο.

Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, φαίνεται να ικανοποιεί ή να βλέπει θετικά τα περισσότερα από τα αιτήματα των αγροτών, όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. «Είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο, αλλά όχι στο παράλογο» σημείωσε ο Πρωθυπουργός, ενώ επανέλαβε για ακόμη μία φορά πως «από τον κατάλογο με τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 16 ήδη έχουν ικανοποιηθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά, 4 βρίσκονται υπό επεξεργασία ή συζήτηση προκειμένου να βρεθεί λύση και μόνο 7 δεν μπορούν να επιλυθούν είτε γιατί προσκρούουν σε βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες και στη λειτουργία της ΚΑΠ είτε γιατί είναι ανέφικτα δημοσιονομικά». «Η επιμονή, επομένως, σε μια στείρα άρνηση διαλόγου δεν ωφελεί κανέναν και είναι δείγμα μιας μη εποικοδομητικής στάσης» πρόσθεσε επιπλέον ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι αγρότες, από την πλευρά τους, χαρακτηρίζουν τον διάλογο ως προσχηματικό και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, κάνοντας Χριστούγεννα στα μπλόκα.

Σύμφωνα με όσα δηλώνουν οι αγρότες, προγραμματίζουν και άλλες δράσεις, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα σημεία και τη μορφή των επόμενων κινήσεων τους.