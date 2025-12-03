Αίσθηση προκαλεί βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας και δείχνει κλούβα της ΕΛΑΣ να επιχειρεί να σπάσει μπλόκο αγροτών στον κόμβο Πετριτσίου στις Σέρρες.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο οδηγός της κλούβας κάνει αναστροφή, και περνάει με ταχύτητα ανάμεσα από τα τρακτέρ, ενώ την ίδια ώρα έντρομοι οι αγρότες τρέχουν στην άκρη για να μην τους χτυπήσει.

Μάλιστα, ορισμένοι αγρότες άρχισαν να χτυπούν την κλούβα πριν αυτή απομακρυνθεί με ταχύτητα.

Από την πλευρά της η ΕΛΑΣ διέταξε ΕΔΕ ώστε να διερευνηθεί το περιστατικό με τον οδηγό της κλούβας.

Κινήσεις παρατηρούνται στην Εθνική Οδό στον κόμβο της Θήβας από δεκάδες αγρότες οι οποίοι έχουν συγκεντρωθεί με τα τρακτέρ, διαμαρτυρόμενοι για τις επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ και για τις απειλές που έχουν προκληθεί στην κτηνοτροφία μετά την μαζική θανάτωση αιγοπροβάτων λόγω της εξάπλωσης της ευλογιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αγρότες ετοιμάζονται για δυναμικές κινητοποιήσεις, ενώ εκφράζονται φόβοι για κλείσιμο τμήματος της Εθνικής Οδού, στο ύψος της Θήβας, μετά και την γενική συνέλευση η οποία ολοκληρώθηκε στην Βοιωτία.

Προς το παρόν η Εθνική Οδός παραμένει ανοιχτή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ωστόσο παραμένουν άγνωστες οι επόμενες κινήσεις των αγροτών που έχουν συγκεντρωθεί στο σημείο.

Σε επικοινωνία της HuffPost με την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Βοιωτίας επιβεβαιώνεται ότι η Εθνική Οδός παραμένει ανοιχτή, με τις αρχές να παρακολουθούν με προσοχή όλες τις νεότερες εξελίξεις.

Νωρίτερα, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από όλο το Νομό Σερρών με τρακτέρ έφτασαν λίγη ώρα πριν τις 12:00 το μεσημέρι της Τετάρτης (3/12) στη διασταύρωση Σιδηροκάστρου στον κόμβο του Λευκώνα.

Στο σημείο βρίσκονταν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις όπως και σε κομβικά σημεία στην Ε.Ο. Σερρών Προμαχώνας.