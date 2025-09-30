Η Έκθεση αναδεικνύει τις κύριες πτυχές της εκατοντάχρονης πορείας του Σχολείου παρουσιάζοντας αρχειακό υλικό, ιστορικά τεκμήρια και memorabilia.

Εκατοντάδες απόφοιτοι, εκπαιδευτικοί, μέλη της διοίκησης, της διεύθυνσης, του προσωπικού και της ευρύτερης Κολλεγιακής οικογένειας παρευρέθηκαν στην εκδήλωση και περιηγήθηκαν στην Έκθεση που τους ταξίδεψε μέσα από γεγονότα, ανθρώπους και μνήμες στην ιστορία του Κολλεγίου.

Advertisement

Advertisement

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕΤΕΙΟΣ 10Ο ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΠΟΨΗ ΧΩΡΟΙ

Χαιρετισμούς απηύθυναν η Πρόεδρος της Centennial Steering Committee κ. Αννίκα Παπαντωνίου, η οποία έχει διατελέσει Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΕΕΙ), ο νυν Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΕΙ κ. Αλέξης Φυλακτόπουλος και ο Διευθυντής/President του Κολλεγίου Αθηνών Καθηγητής Σπύρος Ν. Πολλάλης.

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕΤΕΙΟΣ 10Ο ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ Καθηγητής Σπύρος Ν. Πολλάλης, Διευθυντής/President Κολλεγίου Αθηνών, Άννα Ενεπεκίδου, επιμελήτρια της έκθεσης, Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Αννίκα Παπαντωνίου, Πρόεδρος Centennial Steering Committee και πρώην Πρόεδρος ΔΣ Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, Αλέξης Φυλακτόπουλος, νυν Πρόεδρος ΔΣ Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Η κ. Παπαντωνίου καλωσόρισε τους προσκεκλημένους αναφέροντας ότι η Έκθεση αποτυπώνει με πολύ επιτυχημένο τρόπο τη μακρά ιστορία του Κολλεγίου και μας δίνει την ευκαιρία να ανατρέξουμε στα μεγάλα επιτεύγματά του, να κατανοήσουμε τις προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει και, πάνω απ’ όλα, να εμπνευστούμε για το μέλλον.

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕΤΕΙΟΣ 10Ο ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ Αννίκα Παπαντωνίου, Πρόεδρος Centennial Steering Committee και πρώην Πρόεδρος ΔΣ Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Ο κ. Φυλακτόπουλος αναφέρθηκε στη συναρπαστική ιστορία που αφηγείται η Έκθεση και μοιράσθηκε τη δική του Κολλεγιακή εμπειρία. Σημείωσε ότι η ιστορία του Κολλεγίου είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ιστορία της ελληνικής κοινωνίας και τόνισε ότι από το παρελθόν έως και σήμερα, στόχος του Σχολείου παραμένει να διαμορφώνει ολοκληρωμένες προσωπικότητες, συνειδητούς και υπεύθυνους πολίτες που υπηρετούν την κοινωνία από θέσεις ευθύνης.

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕΤΕΙΟΣ 10Ο ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ Αλέξης Φυλακτόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Ο κ. Πολλάλης υπογράμμισε ότι στηριζόμαστε στα γερά θεμέλια που τέθηκαν κατά τα πρώτα 100 χρόνια του Σχολείου, ενώ η επετειακή Έκθεση μάς προτρέπει να αναστοχαστούμε και να χαράξουμε την πορεία του για τη συνέχεια. Ευχαρίστησε όλους όσοι εργάσθηκαν για τη δημιουργία της έκθεσης αξιοποιώντας το πλούσιο αρχείο του Κολλεγίου, καθώς και τους αποφοίτους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Σχολείου και μοιράσθηκαν αναμνηστικά τους αντικείμενα για να συμπεριληφθούν σε αυτήν.

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕΤΕΙΟΣ 10Ο ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ Καθηγητής Σπύρος Ν. Πολλάλης, Διευθυντής/President Κολλεγίου Αθηνών

Ακολούθησε ομιλία της επιμελήτριας της Έκθεσης κ. Άννας Ενεπεκίδου, που παρομοίασε την ιστορία του Κολλεγίου με ένα ψηφιδωτό από γεγονότα, ανθρώπους, σκέψεις και ιδέες. Η κ. Ενεπεκίδου εκτίμησε ότι η έκθεση θα αποτελέσει ένα μουσειοπαιδαγωγικό περιβάλλον που θα κινητοποιήσει την περιέργεια των μαθητών και θα ενεργοποιήσει πρωτοβουλίες για τη γνωριμία τους με την ιστορία του Σχολείου. Παράλληλα, σημείωσε ότι η έκθεση θα λειτουργήσει ως ένας χώρος σκέψης και ανταλλαγής εμπειριών για τους επισκέπτες της, τους οποίους κάλεσε να μοιρασθούν ιστορίες για το Σχολείο στον τοίχο μνήμης.

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕΤΕΙΟΣ 10Ο ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ Άννα Ενεπεκίδου, επιμελήτρια της έκθεσης

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και απόφοιτος του Σχολείου κ. Νίκη Κεραμέως.

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕΤΕΙΟΣ 10Ο ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Αλέξανδρος Σαμαράς

Η έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την Εκατονταετηρίδα του Κολλεγίου Αθηνών και θα διαρκέσει έως τον Μάιο του 2026. Θα είναι ανοιχτή για το κοινό Σάββατο (10:00-14:00) και Τετάρτη (16:00-20:00) σε ορισμένες ημερομηνίες, με απαραίτητη τη δήλωση συμμετοχής στο [email protected]

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.athenscollege.edu.gr/

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕΤΕΙΟΣ 10Ο ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΠΟΨΗ ΧΩΡΟΙ