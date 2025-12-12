Ένα σοβαρό και ιδιαίτερα περίεργο περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, στη συμβολή της λεωφόρου Βάρης–Κορωπίου με τη λεωφόρο Αγίας Μαρίνας.

Άγνωστος, ο οποίος κινούνταν με μοτοσικλέτα αγνώστου αριθμού πινακίδας, εκτόξευσε σφυρί προς εν κινήσει σχολικό λεωφορείο, προκαλώντας θραύση του παρμπρίζ και ενός πλαϊνού τζαμιού.

Στο σχολικό επέβαιναν 4 ανήλικοι μαθητές ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου και η συνοδός δασκάλα, οι οποίοι δεν τραυματίστηκαν. Ο οδηγός ακινητοποίησε το όχημα, ενώ άλλο σχολικό λεωφορείο έσπευσε στο σημείο για να μεταφέρει με ασφάλεια τα παιδιά στα σπίτια τους.

Ο δράστης κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται.

Για το περιστατικό διενεργείται έρευνα και προανάκριση με σκοπό την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του.