Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνδρας μετά από τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (13/8) στο Κορωπί.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 3.30 στη λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου, όταν ο 34χρονος για άγνωστο λόγο έχασε τον έλεγχο του οχήματος του και έπεσε επάνω σε κατάστημα πώλησης ανταλλακτικών αυτοκινήτων.

Από την πρόσκρουση ξέσπασε πυρκαγιά, αλλά ο οδηγός είτε εγκλωβίστηκε στις λαμαρίνες είτε έχασε τις αισθήσεις του με αποτέλεσμα να απανθρακωθεί.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης οι πυροσβέστες εντόπισαν νεκρό τον οδηγό του οχήματος.

#Πυρκαγιά σε χώρο εμπορίου στο #Κορωπί Αττικής.

Επιχειρούν 11 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2025