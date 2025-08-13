Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνδρας μετά από τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (13/8) στο Κορωπί.
Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 3.30 στη λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου, όταν ο 34χρονος για άγνωστο λόγο έχασε τον έλεγχο του οχήματος του και έπεσε επάνω σε κατάστημα πώλησης ανταλλακτικών αυτοκινήτων.
Από την πρόσκρουση ξέσπασε πυρκαγιά, αλλά ο οδηγός είτε εγκλωβίστηκε στις λαμαρίνες είτε έχασε τις αισθήσεις του με αποτέλεσμα να απανθρακωθεί.
Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης οι πυροσβέστες εντόπισαν νεκρό τον οδηγό του οχήματος.