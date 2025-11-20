Ο παππούς του 22χρονου που έχασε την ζωή του στο Κορωπί, υποστήριξε ότι ο εγγονός του πνίγηκε στην τελευταία μπουκιά του μπέργκερ που έτρωγε.

Ο παππούς του άτυχου νέου μίλησε στον ΣΚΑΪ και έκανε σαφές ότι ο εγγονός του δεν έκανε κάποιο challenge, αλλά η τελευταία μπουκιά που πήγε να φάει «φράκαρε στον λαιμό του», καθώς «δεν την μάσησε πολύ».

«Πήγε φράκαρε στον λαιμό του η τελευταία μπουκιά, χτυπιόταν στην κολώνα για να φύγει αυτό το πράγμα», είπε χαρακτηριστικά ο παππούς του 22χρονου.



«Ο εγγονός ήρθε από την Κω. Δούλευε εκεί και πήγε Αθήνα να αποχαιρετίσει τους φίλους του και βγήκαν το βράδυ να φάνε κάτι εκεί. Την ώρα που τρώγανε, τελευταία μπουκιά για να φάει, δεν την πολύ μάσησε και πήγε φράκαρε στον λαιμό του. Χωρίς να είναι challenge, χωρίς τίποτα. Τον έπιασε πανικός. Το παιδί χτυπιόταν μόνο στην κολώνα για να μπορέσει να φύγει αυτό το πράγμα», ανέφερε.

«Το μόνο που θέλω να τονίσετε να μην σπιλωθεί η μνήμη του ότι έκανε challenge. Ποτέ δεν έκανε τέτοιο πράγμα το παιδί. Ήταν 22 ετών, για εμάς είναι 22. Και είχε τρία μαθήματα να δώσει και θα έπαιρνε πτυχίο στα τουριστικά επαγγέλματα. Ήταν και είναι για εμάς ένα από τα καλύτερα παιδιά. Σε κανέναν, ούτε στον εχθρό σου, δεν εύχεσαι τέτοιο πράγμα», πρόσθεσε.

Ο νεαρός παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε μετά από επτά ημέρες νοσηλείας, καθώς η κατάστασή του είχε χαρακτηριστεί μη αναστρέψιμη.