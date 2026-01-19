Δύο χτυπήματα με ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι ήταν αρκετά για να πέσει νεκρός ένας βαρυποινίτης από την Αλβανία μέσα στη Γ’ Πτέρυγα των Φυλακών Κορυδαλλού, το απόγευμα τής Δευτέρας, 19 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες θύμα είναι ένας άνδρας, ο οποίος στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί και καταδικαστεί για δολοφονίες και στη χώρα μας και στη γενέτειρά του, ενώ είχε αποδράσει και από σωφρονιστικό κατάστημα.

Δράστης φέρεται να είναι ένας Έλληνας, ο οποίος συνελήφθη τον Αύγουστο του 2025 για τη δολοφονία και πάλι υπηκόου Αλβανίας, στον Άγιο Παντελεήμονα.