«Είμαι καθαρός… τζάμι», δηλώνει ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, απαντώντας στις διαρροές που τον φέρουν να ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις ύψους 120.000 ευρώ. Επισημαίνει ότι δεν έχει λάβει εισαγγελική εντολή και ότι στο κινητό του διατηρεί τα ονόματα όσων επικοινώνησαν μαζί του.

«Προς το παρόν είμαι ελεύθερος και δεν φοβάμαι τίποτα, αύριο δεν ξέρω τι μου ξημερώνει», είπε, τονίζοντας ότι δεν του έχει φτάσει κανένα έγγραφο κατάσχεσης. Με τις πληροφορίες να φτάνουν μέσω επιλεκτικών διαρροών και όχι επίσημα, ανέφερε: «δεν έχω πάρει ακόμη κανένα χαρτί, αύριο πιθανόν, όπως μου είπε ο δικηγόρος μου, να το πάρουμε». Κατήγγειλε μάλιστα ότι το θέμα οδηγήθηκε απευθείας στον εισαγγελέα και από εκεί στην Ευρωπαία εισαγγελέα χωρίς να ειδοποιηθεί.

Παρά τις κατασχέσεις λογαριασμών που έχουν σημειωθεί σε άλλους, σημείωσε με καχυποψία: «Εδώ υπάρχουν χιλιάδες εγκλωβισμένα ΑΦΜ, κατασχέθηκαν τα χρήματά τους, όχι. Τον ίδιο τον Φραπέ, ούτε λογαριασμούς του ούτε τίποτα». Ο ίδιος επιμένει στην αθωότητά του: «είμαι καθαρός τζάμι, έβαλα και άλλα ΚΥΔ να δουν τις δηλώσεις μου και δεν βρέθηκε καμία παρατυπία».

Στην καταγγελτική του ομιλία, ανέφερε ότι από το καλοκαίρι έχει φωνάζει για κλοπές στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τονίζει ότι ποτέ δεν έσβησε ή προσέθεσε ψεύτικα χωράφια στο Ε9: «Ποιοι πήραν δικαιώματα, ποιοι τα πούλησαν, ποιοι έγραψαν ψεύτικα χωράφια και μετά τα έσβησαν; Εγώ 30 χρόνια δεν έκανα τίποτα από αυτά».

Καταλήγοντας, κατήγγειλε την πρακτική των ΚΥΔ, που όπως λέει διανέμουν δικαιώματα σε αγρότες που δεν τα δικαιούνται και επιστρέφουν τα χρήματα, λέγοντας: «Το έχω καταγγείλει επώνυμα. Μας έχουν φάει 88 εκατομμύρια και όλα ξεκινάνε από τις ΚΥΔ».