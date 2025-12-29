Μήνυμα από τα μπλόκα των αγροτών για την διευκόλυνση της πρωτοχρονιάτικης εξόδου από αύριο Τρίτη (29/12), με δήλωση στη HuffPost του Κώστα Τζέλα επικεφαλής του συνδικαλιστικού αγροτικού κινήματος Καρδίτσας. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τέρενς Κουίκ είπε:

«Εννοείται ότι θα διευκολύνουμε όλους που θα ταξιδέψουν για να κάνουν Πρωτοχρονιά σε όποιο τόπο διαλέξουν. Και να επιστρέψουν με ασφάλεια. Από εμάς δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα. Και οι εκτροπές δεν θα δικαιολογούνται. Εμείς όμως θα κάνουμε Πρωτοχρονιά στα μπλόκα. Γιατί έτσι αποφάσισε η κυβέρνηση που δεν θέλει να ακούσει και να ανταποκριθεί στη πράξη στα δίκαια αιτήματα μας. Και να επαναλάβουμε ότι είμαστε όλοι ενωμένοι χωρίς ρήγματα όπως θέλουν να παρουσιάσουν κάποιοι προβοκάτορες. Ισχύουν τα όσα έχω πει από χθες και που δημοσιεύετε σήμερα και εσείς στην HuffPost».

