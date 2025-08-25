Ένας 64χρονος άνδρας που συνελήφθη στη Κρήτη στα μέσα του Αυγούστου χαρακτηρίζεται πλέον από τις αρχές ως ένα πρόσωπο που βρίσκεται στην κορυφή της λίστας του οργανωμένου εγκλήματος της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

Οι τοπικές αρχές πέρασαν για δεύτερη φορά χειροπέδες στον 64χρονο, καθώς όπως αποδείχθηκε σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης από την Interpol.

Advertisement

Advertisement

Στα μέσα του μήνα, ο 64χρονος εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του δύο όπλα, φυσίγγια και 30 γραμμάρια χασίς, ενώ πάνω του είχε ουκρανικό διαβατήριο. Ακολούθησε η προβλεπόμενη αυτόφωρη διαδικασία, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Παρόλα αυτά, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, παρουσιάστηκε πρόβλημα με το ουκρανικό διαβατήριο και αυτό ήταν κάτι που κίνησε τις υποψίες των αρχών, ερευνώντας περαιτέρω την όλη υπόθεση. Τα πραγματικά του στοιχεία φιγουράρουν ακόμα στη λίστα με τα «πρωτοκλασάτα» ονόματα της ρωσικής μαφίας.

Ο «Αρμένης» όπως είναι γνωστός στις αρχές, περιγράφεται ως ένα πρόσωπο που ασκούσε στο παρελθόν μεγάλη επιρροή στο οργανωμένο έγκλημα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και κυρίως σε Κριμαία, Γιάλτα και Νίζνι Νόβγκοροντ. Ο 64χρονος οδηγήθηκε στις φυλακές της Αγιυάς στα Χανιά.

Πηγή: Cretalive