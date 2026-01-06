Στο Ενυδρείο Κρήτης γιόρτασε για ακόμη μία χρονιά τα Θεοφάνια πλήθος κόσμου, σε ένα εντυπωσιακό θέαμα για μικρούς και μεγάλους.

Από νωρίς σήμερα (6/1) το πρωί πολλές οικογένειες με μικρά παιδιά αλλά και άλλοι επισκέπτες βρέθηκαν στο Ενυδρείο για να παρακολουθήσουν τις εορταστικές εκδηλώσεις. Μάλιστα, αρκετοί ήταν εκείνοι που δεν μπόρεσαν να μπουν μέσα στο Ενυδρείο για να παρακολουθήσουν την τελετή λόγω πληρότητας του χώρου.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στους χώρους του Ενυδρείου μαθαίνοντας για όλα τα είδη που ζουν στις θάλασσες της Μεσογείου.

Στη συνέχεια συγκεντρώθηκαν στην κεντρική αίθουσα του Ενυδρείου όπου και πραγματοποιήθηκε ο καθαγιασμός των υδάτων από τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ευγένιο, με δύτες να βουτούν για να πιάσουν τον σταυρό.

(Με πληροφορίες από patris.gr)